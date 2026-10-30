iiTD Azerbaijan и Cribl провели в Исмаиллы мероприятие «GOAT TO KNOW: hands-on workshop»

15-16 октября в отеле Basqal Resort & Spa, расположенном в городе Исмаиллы, состоялось двухдневное практическое мероприятие «GOAT TO KNOW: hands-on workshop», организованное компаниями iiTD Azerbaijan и Cribl. Встреча объединила ИТ-руководителей, специалистов по информационной безопасности из государственного и частного секторов, представителей Ассоциации Организаций Кибербезопасности Азербайджана (AKTA) и технических экспертов в области кибербезопасности.

Главной темой мероприятия стало эффективное управление постоянно растущими потоками данных, с которым сталкиваются современные ИТ- и SOC-команды. Являясь мировым лидером в области платформ обрабоки телеметрических данных, компания Cribl предоставляет организациям возможность легко собирать, обрабатывать и маршрутизировать логи, метрики и трассировки (log, metric, trace) из любых источников в любые целевые системы, снижая затраты на лицензирование. Ведущий дистрибьютор передовых ИТ- и решений по кибербезопасности iiTD Azerbaijan поставляет технологии Cribl на местный рынок, поддерживая цифровую трансформацию компаний и оптимизацию их операций безопасности.

С приветственным словом к участникам обратился исполнительный директор iiTD Azerbaijan Эльнур Халилзаде,подчеркнув важность практико-ориентированных платформ, обмена опытом и развития профессионального сообщества.

В рамках деловой программы эксперты Рональд Пул и Асиф Алили провели интенсивные технические сессии. На сессиях были наглядно продемонстрированы процессы управления телеметрическими данными, оптимизация операций безопасности и применение технологий Cribl на основе реальных кейсов. Участники на практике протестировали возможности платформы, выполняя лабораторные задания, а эксперты подробно ответили на все интересующие вопросы. В завершение продуктивной технической части представитель Cribl Мехмет Кара выступил с благодарственной речью и подвел итоги программы.

После сессий участники продолжили обсуждения в неформальной обстановке в формате нетворкинга. В конце дня состоялась интеллектуальная викторина Cribl Quiz, в ходе которой участники проверили свои знания, а победители получили памятные подарки. Вечером мероприятие завершилось ужином и развлекательной программой.

Партнерство iiTD Azerbaijan и Cribl направлено на развитие рынка современных технологий в Азербайджане и предоставление организациям инновационных решений, отвечающих актуальным требованиям цифровой трансформации и информационной безопасности.