Epic Games Store-da Sorry We’re Closed qorxu oyunu pulsuz paylanılır

Epic Games Store istifadəçiləri bu dəfə 2024-cü ildə çıxmış Sorry We’re Closed oyununu ödənişsiz əldə edə bilərlər. Survival horror janrına aid olan layihə RPG elementləri və sabit kamera bucağı ilə seçilir.
Oyunun hadisələri mələklər və şeytanlar arasındakı qarşıdurma ətrafında cərəyan edir. Oyunçular Mişelin üçüncü gözünün köməyi ilə iki dünya arasındakı məkanı araşdırmalı, gizli sirləri açmalı və müxtəlif tapmacaları həll etməlidirlər. Tərtibatçılar layihədə xüsusilə arkada üslublu döyüşlərə və qeyri-adi oyun ideyalarına diqqət çəkirlər.
Sorry We’re Closed oyununu Epic Games Store-da 5 noyabr saat 19:00-dək (Bakı vaxtı ilə) ödənişsiz əldə etmək mümkündür.
Gələn həftə isə platformada üzən şəhər qurmaq simulyatoru Flotsam, həmçinin Idle Champions of the Forgotten Realms oyunu üçün əlavə dəst pulsuz paylanacaq.