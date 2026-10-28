Google представил Genie 4 —ИИ-модель для генерации интерактивных миров с реалистичной физикой

Компания Google представила обновленную модель Genie 4, предназначенную для генерации интерактивных виртуальных миров с реалистичной физикой, звуковым сопровождением и живыми диалогами персонажей. Главным технологическим достижением новой версии стало двукратное увеличение времени взаимодействия с созданными пространствами — теперь сессия длится до двух минут, что открывает гораздо больше возможностей для исследования и тестирования.

В основе Genie 4 лежит глубокая мультимодальная интеграция, объединяющая мощности передовых нейросетей Argon и Omni для отрисовки комплексных трехмерных сцен в режиме реального времени. При этом за безупречной логикой и согласованностью происходящего следит вспомогательная модель Gemini 3.8 Flash, которая непрерывно анализирует генерируемые кадры, разбивает сложные вычислительные задачи на шаги и мгновенно корректирует сценарий, если пользователь решает изменить условия.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Уникальная особенность Genie 4 заключается в возможности трансформировать окружение прямо на лету с помощью простых текстовых команд и привычной клавиатуры. Пользователь может мгновенно сменить погоду, переключить ракурс камеры, добавить новые объекты или активировать персонажей, а нейросеть тут же перестроит пространство без потери непрерывности процесса. Особое внимание разработчики уделили симуляции физического мира: система достоверно воспроизводит аэродинамические эффекты, сложные столкновения объектов и биомеханику человеческих движений. Персонажи в этих мирах больше не являются статичными декорациями — они активно реагируют на изменения среды, наделены интерактивной речью и способны полноценно взаимодействовать с человеком под динамически генерируемую музыку и фоновые шумы.

Сфера применения Genie 4 выходит далеко за рамки индустрии развлечений. Google позиционирует новинку как мощный инструмент для предварительной визуализации сложных сцен в кинематографе, быстрого прототипирования видеоигр и создания высокоточных цифровых полигонов для обучения роботов. Сейчас инновационная модель находится на стадии закрытого тестирования и доступна лишь ограниченному кругу специалистов. Однако в обозримом будущем корпорация планирует открыть доступ для широкой аудитории: подписчики AI Ultra смогут опробовать технологию через платформу Project Genie, а сторонние разработчики получат инструментарий через Gemini API и Google AI Studio, причем подать заявку в лист ожидания можно уже сейчас.