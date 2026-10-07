Garmin Enduro 4 — сверхпрочные спортивные smart-часы с автономностью до 90 дней

Компания Garmin представила спортивные smart-часы Enduro нового поколения. Главной особенностью модели Enduro 4 стала автономность. При обычном использовании устройство способно работать до 36 дней без подзарядки, а при достаточном количестве солнечного света — до 90 дней. При записи GPS-активности автономность зависит от режима — до 120 часов обычного использования и до 320 часов с использованием солнечной энергии. Garmin всегда рассчитывает показатели автономности часов исходя из идеального стандарта: 3 часа в день при освещенности 50 000 люкс, поэтому в реальных условиях время работы будет зависеть от того, сколько часов устройство находится под прямым воздействием солнца.

Garmin Enduro 4 оснащены 1,4-дюймовым MIP-экраном с разрешением 280х280 пикселей с низким энергопотреблением. Защиту экрана обеспечивает сапфировое стекло Power Sapphire с солнечной панелью. Заявлена водозащита 5 ATM. Корпус выполнен из армированного полимера и дополнен титановым безелем. Часы довольно крупные: габариты составляют 51 х 51 х 15,7 мм, а вес — 66 гр.

Часы поддерживают более 100 режимов тренировок. Появились цели по темпу с поправкой на уклон, новые показатели Stamina Zones и Stamina Curve, а функция Garmin Epic позволяет объединять несколько активностей за дни или недели в одну историю. Новый режим Perspective View показывает больше деталей маршрута.

Объем хранилища вырос с 32 до 64 Gb, а оперативной памяти стало на 50% больше, чем у Enduro 3. Есть NFC для бесконтактной оплаты через Garmin Pay, GPS, а также светодиодный фонарик с белой и красной подсветкой. Из медицинских функций: оптический датчик ЧСС, система измерения насыщения крови кислородом SpO2, датчик температуры кожи и функция регистрации ЭКГ.

Продажи Garmin Enduro 4 стартуют 9 октября 2026 года по цене $900. Ремешок часов выполнен в виде тканевого браслета ComfortFit с креплением QuickFit – впервые для устройств линейки Enduro.