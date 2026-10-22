EA закрывает студию BioWare и отменяет новую Mass Effect

Издательство Electronic Arts официально объявило о масштабной реструктуризации и полном закрытии легендарной студии BioWare. Это решение повлекло за собой прекращение производства следующей части культовой научно-фантастической франшизы Mass Effect. Под финальное сокращение попали 50 сотрудников студии, до последнего момента трудившихся над продолжением космической оперы. По данным журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, под сокращение попали последние 50 сотрудников BioWare, до последнего момента трудившихся над продолжением космической оперы в офисе в Эдмонтоне.

В прощальном заявлении разработчики поблагодарили мировое сообщество геймеров за тридцатилетнюю преданность и невероятную поддержку. Они подчеркнули, что созданные поколениями BioWare миры стали грандиозными исключительно благодаря эмоциям игроков, их спорам вокруг сюжетных развилок, любви к персонажам и искренней вовлеченности в историю. За свою историю студия, основанная в 1995 году, сформировала «лицо» жанра ролевых игр благодаря релизам оригинальных Baldur’s Gate и Neverwinter Nights, легендарной Star Wars: Knights of the Old Republic, а также масштабных серий Dragon Age и Mass Effect.

Ликвидация BioWare стала частью глобального сокращения штата внутри самой Electronic Arts, в рамках которого работу потеряли около 400 человек. Согласно тексту внутреннего письма главы EA Studios Кэма Уэбера и операционного директора Дэвида Тинсона, увольнения также затронули команду разработчиков симулятора skate. Изменения в этой команде обусловлены необходимостью четкого следования «дорожной карте» развития проекта.

При этом топ-менеджеры подчеркнули, что издательство не отказывается от крупных экшенов, и поделились амбициозными планами на будущее. В частности, ключевые студии DICE и RespawnEntertainment уже объединили усилия и работают над масштабным совместным проектом.