Anthropic представил Claude Duet — проактивного ИИ-агента для работы

Компания Anthropic представила передового ИИ-агента Claude Duet, разработанного на базе новейшей языковой модели Claude 5.5 Opus. Разработчики позиционируют новинку как универсального цифрового помощника для профессионалов, способного работать в проактивном и полностью автономном режиме. Главная особенность агента заключается в его способности функционировать даже тогда, когда пользователь находится в офлайне. Для этого нейросеть запускается в изолированной виртуальной машине со встроенным веб-браузером. Пользователю достаточно поставить глобальную задачу текстом или голосом, после чего система самостоятельно определяет последовательность шагов, выбирает нужные приложения и приступает к выполнению в фоновом режиме.

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Чтобы оптимизировать расход токенов и не тратить ресурсы впустую, Claude Duet проверяет рабочие учетные записи пользователя раз в несколько часов, а не занимается непрерывным мониторингом. При этом частоту проверок и типы отслеживаемых событий можно гибко настроить вручную. На основе предыдущих диалогов пользователя с чат-ботами экосистемы Claude агент формирует его точный профессиональный портрет. Благодаря этому каждое утро Claude Duet присылает детальный бриф со списком актуальных задач на день, включая автоматическое составление сводок о состоянии бизнеса. Как только пользователь дает виртуальному помощнику «зеленый свет», тот отправляется выполнять рутинные дела в фоновом режиме, присылая уведомления лишь по завершении работы или при необходимости верификации.

Вопросы безопасности и конфиденциальности стали ключевыми при проектировании системы. Claude Duet имеет техническую возможность взаимодействовать с чувствительными данными вроде личных переписок, однако в таких случаях он в обязательном порядке запрашивает разрешение. Программа полностью лишена прямого доступа к личному браузеру на устройстве пользователя, а интеграцию с любым внешним приложением можно мгновенно отозвать в настройках. Кроме того, разработчики внедрили строгую систему подтверждения ключевых действий. Нейросеть способна самостоятельно готовить материалы и писать черновики документов, но она никогда не отправит важное сообщение, не удалит данные и не подпишет контракт без одобрения человека. Ряд критических финансовых операций, включая торговлю ценными бумагами на бирже или прямые переводы денежных средств между счетами, заблокирован на системном уровне и недоступен агенту даже с согласия владельца.

На этапе запуска основной пул возможностей Claude Duet строго ориентирован на автоматизацию корпоративных и рабочих процессов. Создатели честно предупреждают, что с личными бытовыми поручениями, вроде бронирования билетов, ИИ-агент пока справляется менее эффективно. Anthropic уже открыла сбор заявок на тестирование ранней версии Claude Duet на своем веб-ресурсе. Инструмент доступен в рамках стандартных подписок компании, а его работа расходует токены из общего пула активного тарифного плана пользователя.