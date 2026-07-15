Telegram böyük yeniləmə aldı – yeni mətn redaktoru, icmalar və nəhəng GIF kitabxanası istifadəyə verildi

Telegram növbəti böyük yeniləməsini təqdim edib. Bu dəfə messencerə daha funksional mətn redaktoru, yeni icma sistemi və xeyli genişləndirilmiş GIF kitabxanası əlavə olunub.
Yenilənmiş mətn redaktoru artıq başlıqlar, cədvəllər, siyahılar, sitatlar və kod bloklarını dəstəkləyir. Bundan əlavə, istifadəçilər mətnin müxtəlif hissələri arasına şəkil və videolar əlavə edə biləcəklər. Cocoon süni intellekti isə mətnlərin hazırlanmasına və redaktəsinə kömək edəcək. Bir mesajın maksimal həcmi 32 768 simvol təşkil edir.
Digər mühüm yenilik icmalar (Communities) funksiyasıdır. İndi bir neçə qrupu, kanalı və botu vahid tematik icmada birləşdirmək mümkündür. İştirakçılar icmadakı bütün çatları görə və istədiklərinə qoşula bilərlər. Eyni zamanda, administratorlar müəyyən çatları digər istifadəçilərdən gizlədə biləcəklər.
Telegram qrup söhbətlərində botların işini də təkmilləşdirib. Artıq botlar qrup daxilində elə mesajlar göndərə bilirlər ki, onları yalnız həmin mesajın nəzərdə tutulduğu istifadəçi görür. Bu, qrup çatlarında lazımsız mesajların sayını azaltmağa kömək edəcək.
Yeniləmə ilə birlikdə GIF kitabxanası da əhəmiyyətli dərəcədə böyüdülüb və hazırda 350 milyondan çox animasiya təqdim edir. Şirkət vurğulayır ki, Telegram-da GIF axtarışı tam məxfidir və üçüncü tərəf xidmətlərindən istifadə olunmadan həyata keçirilir.