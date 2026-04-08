LG представил линейку 4K-телевизоров QNED evo Mini LED (2026)

Компания LG Electronics представила линейку 4K-телевизоров QNED evo Mini LED 2026 модельного года. В серию вошли модели с диагоналями 115 и 100 дюймов. Все модели работают на базе процессора LG alpha 8 AI третьего поколения, который с помощью алгоритмов искусственного интеллекта улучшает качество изображения и звука. Система анализирует контент в реальном времени, повышая резкость, детализацию и яркость, а также оптимизирует распределение света по экрану, заимствуя решения из OLED-технологий.

За точность цветопередачи отвечает технология Dynamic QNED Color Pro, которая оптимизирует отображение цветов, помогая сохранять насыщенные и при этом точные тона в HDR-контенте. Сертификация Intertek подтверждает полный цветовой охват даже на больших диагоналях. В свою очередь, технология Precision Dimming Ultra управляет тысячами зон затемнения для повышения контрастности, делая темные сцены более глубокими, сохраняя при этом яркость светлых участков. Также предусмотрено несколько улучшений на основе искусственного интеллекта. Функция AI Super Upscaling повышает четкость контента с низким разрешением для 4K-экранов, AI Picture Pro фокусируется на улучшении лиц и основных объектов, а Dynamic Tone Mapping Pro регулирует яркость и контрастность покадрово.

За звук отвечает аудиосистема с технологией AI Sound Pro, которая создает виртуальный 11.1.2-канальный вывод, используя встроенные динамики телевизора. Телевизоры работают под управлением webOS 26. Новинки поддерживают функцию VVR (до 165 Hz), AMD FreeSync Premium и игровой режим с низкой задержкой. На некоторых моделях функция Motion Booster увеличивает частоту обновления до 330 Hz для уменьшения размытия в динамичных играх, а LG Gaming Portal предоставляет доступ к облачным игровым сервисам и веб-играм.

Телевизоры LG QNED evo Mini LED (2026) уже в текущем месяце поступят в продажу в Южной Корее, США и ряде стран Европы, а позже появятся и на других рынках. Цены объявят в ближайшее время.