29 апреля, 2026
Google tətbiqlərinin ikonlarını tam yeniləyir

Google demək olar ki, bütün əsas servis tətbiqləri üçün yeni ikon dizaynı hazırlayır. Yenilənmə Gmail, Google Drive, Google MeetGoogle Calendar kimi məşhur xidmətləri əhatə edəcək.

Yeni vizual konsepsiyanın əsas xüsusiyyətləri «gradient color», tətbiqlər arasında daha aydın fərqlər və süni intellekt funksiyaları ilə vizual uyğunluq olacaq.

Google adətən belə dəyişiklikləri tədricən tətbiq edir. Məsələn, qaranlıq rejimin tətbiqi də illərlə davam etmişdi. Yeni dizayn yanaşmasının ilk elementləri artıq ötən il görünməyə başlamışdı — yenilənmiş Google loqosu, həmçinin Gemini, Google PhotosGoogle Maps ikonlarında dəyişikliklər edilmişdi. İndi isə bu stil iş alətlərinə də keçid edir.

Sızan məlumatlara görə, ikonlar yalnız daha parlaq olmayacaq, həm də daha məntiqli dizayna sahib olacaq:

  • Gmail tanınan “M” formasını qoruyacaq
  • Calendar köhnə kağız təqvim üslubuna qayıdacaq
  • Drive daha sadə rəng palitrasına keçəcək
  • Docs, Sheets və Slides bir-birindən daha aydın fərqlənəcək

Bundan əlavə, Google-un hər ikonada mütləq dörd korporativ rəngi istifadə etmə yanaşmasından imtina edə biləcəyi də ehtimal olunur.

Yeni ikonların nə vaxt istifadəyə veriləcəyi hələ açıqlanmayıb. Çox güman ki, bu yenilənmə də mərhələli şəkildə və aylar ərzində istifadəçilərə təqdim olunacaq.

