Adobe Firefly AI Assistant adlı yeni AI köməkçisini təqdim etdi

Adobe kreativ işlər üçün nəzərdə tutulmuş Firefly AI Assistant adlı yeni süni intellekt köməkçisini təqdim edib. Bu alət mürəkkəb və çoxmərhələli yaradıcı prosesləri vahid dialoq interfeysi vasitəsilə idarə etməyə imkan verir.
İstifadəçilər artıq Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom və digər tətbiqlər arasında əl ilə keçid etməyə ehtiyac duymayacaq. Sadəcə tapşırığı adi dildə təsvir etmək kifayətdir — AI özü hansı alətlərin və hansı ardıcıllıqla istifadə olunacağını müəyyən edir.
Şirkətin sözlərinə görə, Firefly AI Assistant təxminən 100 müxtəlif alət və bacarığı özündə birləşdirir. Bu imkanlara şəkil və video generasiyası, foto redaktəsi, dizaynın uyğunlaşdırılması və hətta Frame.io vasitəsilə yoxlama funksiyası daxildir.
Bundan əlavə, sistem zamanla istifadəçinin seçimlərini öyrənir və işlədiyi kontentin növünü daha yaxşı anlamağa başlayır. Hazırlanan fayllar Adobe-un öz formatlarında saxlanılır ki, istifadəçilər istənilən vaxt nəticəni yenidən açaraq əl ilə redaktə edə bilsinlər.
Firefly AI Assistant üçün açıq beta testlərin yaxın həftələrdə başlaması gözlənilir, lakin dəqiq tarix hələ açıqlanmayıb.
Bununla yanaşı, Adobe Firefly platformasına yeni üçüncü tərəf AI modelləri də əlavə olunub — Kling 3.0 və Kling 3.0 Omni. Bu modellər video generasiyasına yönəlib və Kuaishou tərəfindən hazırlanıb.
Kling 3.0 ağıllı kadrlaşdırma və audio-vizual sinxronizasiya ilə videoların sürətli işlənməsini təmin edir. Kling 3.0 Omni isə daha peşəkar idarəetmə imkanları təqdim edir — kadrın müddəti, kamera bucağı və personajların hərəkəti kimi parametrləri dəqiq tənzimləmək mümkündür.