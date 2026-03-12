YouTube в 2025 году обошел по выручке Paramount, Warner Bros. и медиа-подразделение Disney

По данным Moffett Nathanson, ведущей американской независимой исследовательской компании, по итогам 2025 года общая выручка YouTube составила около $62 млрд. Годовой доход оказался выше, чем у Paramount, Warner Bros. и даже медиа-подразделения Disney ($60,9 млрд).

Рекламная выручка видеохостинга за 2025 год достигла $40,4 млрд. и впервые превзошла совокупную рекламную выручку Disney, NBC, Paramount и Warner Bros., которая составила $37,8 млрд.

Аналитики называют YouTube «новым королем медиарынка» и оценивают сервис в $500-$560 млрд. — значительно выше традиционных медиакомпаний. Ближайшим конкурентом YouTube является Netflix с рыночной капитализацией $409 млрд.

В Moffett Nathanson прогнозируют, что дальнейший рост YouTube обеспечит его положение как главного мирового видеохостинга, а также инвестиции в ИИ. Многие авторы уже используют нейросети для ускорения производства и снижения издержек, что позволяет выпускать контент с большей эффективностью. Кроме того, традиционные медиакорпорации все чаще сталкиваются с падением телевизионной аудитории и растущими затратами на производство. Рекламодатели тоже предпочитают размещать рекламу на YouTube, так как именно там концентрируется внимание зрителей, особенно молодежи.