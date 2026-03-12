spot_img
12 марта, 2026
spot_img
ДомойТелекомСтатьиYouTube в 2025 году обошел по выручке Paramount, Warner Bros. и медиа-подразделение...

YouTube в 2025 году обошел по выручке Paramount, Warner Bros. и медиа-подразделение Disney

YouTube

По данным Moffett Nathanson, ведущей американской независимой исследовательской компании, по итогам 2025 года общая выручка YouTube составила около $62 млрд. Годовой доход оказался выше, чем у Paramount, Warner Bros. и даже медиа-подразделения Disney ($60,9 млрд).

Рекламная выручка видеохостинга за 2025 год достигла $40,4 млрд. и впервые превзошла совокупную рекламную выручку Disney, NBC, Paramount и Warner Bros., которая составила $37,8 млрд.

Аналитики называют YouTube «новым королем медиарынка» и оценивают сервис в $500-$560 млрд. — значительно выше традиционных медиакомпаний. Ближайшим конкурентом YouTube является Netflix с рыночной капитализацией $409 млрд.

В Moffett Nathanson прогнозируют, что дальнейший рост YouTube обеспечит его положение как главного мирового видеохостинга, а также инвестиции в ИИ. Многие авторы уже используют нейросети для ускорения производства и снижения издержек, что позволяет выпускать контент с большей эффективностью. Кроме того, традиционные медиакорпорации все чаще сталкиваются с падением телевизионной аудитории и растущими затратами на производство. Рекламодатели тоже предпочитают размещать рекламу на YouTube, так как именно там концентрируется внимание зрителей, особенно молодежи.

Предыдущая статья
Space Marine 2, Persona 5 Royal, Blasphemous 2 и другие игры добавят в расширенную подписку PS Plus в марте
Следующая статья
TikTok-un Peşəkar Rəqəmsal Mütəxəssisləri: Alqoritmdən Autoritetə
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,799ФанатыМне нравится
1,027ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»