18 марта, 2026
Samsung Display QNED texnologiyasına yenidən qayıdır

Samsung Display QNED texnologiyasına yenidən qayıdır

Samsung Display uzun fasilədən sonra QNED ekran texnologiyasının inkişafını bərpa edib. Bu barədə yerli KİV-lər məlumat yayıb.

QNED (Quantum-dot Nanorod Emitting Diode) texnologiyası müəyyən mənada OLED ekranlarına bənzəyir, lakin əsas fərqi ondan ibarətdir ki, burada rəngli təsvir yaratmaq üçün qeyri-üzvi mavi LED-lər istifadə olunur.

Şirkətin məlumatına görə, QNED texnologiyası bir sıra üstünlüklər vəd edir: daha yüksək kontrast, daha parlaq görüntü və daha sürətli cavab müddəti.

Samsung Display bu layihə üzərində ilk dəfə 2019-cu ildə işləməyə başlayıb və hətta prototip televizorlar da nümayiş etdirib. Lakin texniki çətinliklər səbəbindən inkişaf prosesi bir neçə il əvvəl dayandırılmışdı.

İndi isə şirkət daxilində yanaşma dəyişib. ETNews mənbəsinin yazdığına görə, əvvəl QNED üzərində çalışan komanda yenidən bir araya gətirilib və texnologiya artıq uzunmüddətli strateji istiqamət kimi qiymətləndirilir.

Hazırda Samsung Display paralel olaraq bir neçə qabaqcıl ekran texnologiyası üzərində işləyir:

  • QD-OLED (flqman istiqamət)

  • EL-QD (nano-LED kimi də tanınır)

  • QNED

Beləliklə, şirkət gələcək televizor bazarında liderliyini qorumaq üçün bir neçə alternativ texnologiyanı eyni anda inkişaf etdirməyə davam edir.

