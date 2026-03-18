Представлен электрический седан BMW i3 нового поколения

Компания BMW представила электрический седан i3 нового поколения. Модель построена на новой инновационной платформе Neue Klasse. Новый электроседан i3 совершенно не похож на прежнее поколение. Глава отдела дизайна BMW Себастьян Кроес рассказал, что дизайн был спроектирован с акцентом на горизонтальность, что заметно как снаружи автомобиля, так и внутри салона. Длина машины составляет 4760 мм, ширина — 1864 мм, высота — 1481 мм, а колесная база — 2898 мм.

Машина получила новый руль с подсвечиваемыми элементами управления, также заявлены панорамная крыша, новые варианты отделки, физические кнопки для ключевых функций и возможность сохранить до семи пользовательских профилей через BMW ID. Фирменная система помощи водителю способна анализировать десятки параметров, включая взгляд и осанку водителя, чтобы автоматически брать управление на себя на трассе на скорости до 130 км и перестраиваться в нужный ряд. Также система умеет самостоятельно останавливать машину на светофорах.

Cистема Panoramic iDrive охватывает широкий дисплей под лобовым стеклом, медиасистему с сенсорным экраном диагональю 17,9 дюйма с разрешением 3340×1440 пикселей и проекционный 3D-дисплей (опционально).

Пока известны характеристики только одной комплектации — i3 50 xDrive. Эта версия оснащена двумя электромоторами, по одному на каждой оси, с суммарной мощностью 469 л.с. Новая система Heart of Joy координирует тягу, торможение, часть рулевых функций и рекуперацию и, по заявлению BMW, работает в 10 раз быстрее предыдущих решений. Электромобиль получил систему eDrive шестого поколения, 800-вольтовую архитектуру и цилиндрические ячейки аккумуляторов.

Заявленный запас хода достигает 708 км (по циклу EPA) или до 900 км (по методике WLTP). Поддерживается зарядка мощностью до 400 кВт, что позволяет пополнить запас хода примерно на 400 км за 10 минут. Также автомобиль может питать внешние устройства, дом или возвращать энергию в сеть.

Цена на BMW i3 пока не объявлена, предположительная стоимость – от $60 тыс. Производство электрического седана стартует в августе на заводе в Мюнхене, а первые поставки запланированы на осень.

Кроме того, BMW подтвердил, что позже линейка расширится: будут более доступные одномоторные версии, более мощные варианты M Performance, универсал i3 Touring, а также первый электрический M3 (iM3) — спортивный электроседан с четырехмоторной силовой установкой.