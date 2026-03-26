26 марта, 2026
OpenAI Sora video AI xidmətini bağlayır

FILE PHOTO: OpenAI and Sora logos are seen in this illustration taken October 21, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

OpenAI gözlənilmədən Sora layihəsinin bağlanacağını elan edib. 2024-cü ildə təqdim olunan və qısa müddətdə populyarlıq qazanan video generasiya xidməti artıq fəaliyyətini dayandırmağa hazırlaşır.

Şirkət bu barədə X üzərindən məlumat verib və yaxın vaxtlarda xidmətin tam bağlanma tarixini, API-nin deaktiv olunmasını və istifadəçilərin hazırladıqları videoları necə ixrac edə biləcəyini açıqlayacağını bildirib.

Bununla yanaşı, Disney ilə planlaşdırılan əməkdaşlıq da baş tutmayıb. Daha əvvəl Disney Sora vasitəsilə 200-dən çox personajın istifadəsi üçün razılaşma elan etmişdi.

Şirkət layihədən imtinanın rəsmi səbəblərini açıqlamayıb. Lakin CNN məlumatına görə, Sora yüksək avadanlıq xərcləri səbəbindən özünü doğrulda bilməyib — xidmətin monetizasiyasından əldə olunan gəlir bu xərcləri qarşılamaq üçün kifayət etməyib.

Eyni zamanda The Wall Street Journal hesab edir ki, əsas səbəb prioritetlərin dəyişməsidir: OpenAI komandası diqqətini daha çox süni intellekt əsaslı proqramlaşdırma alətlərinin inkişafına yönəltməyə qərar verib.

