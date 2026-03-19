20 марта, 2026
OpenAI GPT-5.4 mini və nano modellərini təqdim etdi

OpenAI yeni kompakt süni intellekt modellərini təqdim edib — GPT-5.4 miniGPT-5.4 nano. Bu modellər yüksək sürət və aşağı xərclə işləmək üçün nəzərdə tutulub və xüsusilə AI alt-agentlərinin idarəsi kimi tapşırıqlarda effektivdir.

GPT-5.4 mini əvvəlki nəsil modellərlə müqayisədə ciddi irəliləyiş təqdim edir:

  • kod yazma və məntiqi düşünmə qabiliyyəti xeyli yaxşılaşıb

  • multimodal analiz və alətlərlə işləmə daha effektivdir

  • əvvəlki versiyalardan 2 dəfədən çox sürətli işləyir

Modelin 400 min tokenlik kontekst pəncərəsi var və o artıq API, Codex və ChatGPT-də istifadə üçün əlçatandır. Performans baxımından bəzi testlərdə tam ölçülü GPT-5.4 modelinə yaxın nəticələr göstərir.

GPT-5.4 nano isə daha yüngül və əlçatan modeldir. O, əsasən məlumatların emalı, təsnifat (classification), reytinqləmə və köməkçi AI agentlərinin idarəsi üçün optimallaşdırılıb.

Model yalnız API vasitəsilə təqdim olunur və daha sərfəli qiymətlərlə seçilir:

  • GPT-5.4 mini: 0.75 dollar (input) / 4.5 dollar (output) — 1 milyon token üçün

  • GPT-5.4 nano: 0.20 dollar (input) / 1.25 dollar (output) — 1 milyon token üçün

