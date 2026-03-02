Honor ilk humanoid robotunu təqdim etdi

MWC 2026 sərgisi çərçivəsində Honor bir sıra yeni cihazlarını nümayiş etdirsə də, tədbirin əsas diqqət mərkəzi şirkətin ilk humanoid robotunun təqdimatı olub. Səhnəyə çıxan robot tamaşaçıları dərhal təəccübləndirib — o, arxaya salto edib, rəqs hərəkətləri nümayiş etdirib və şirkət rəhbərlərindən biri ilə əl sıxıb.
Honor Humanoid Robot adlandırılan layihə şirkətin sözlərinə görə “şəxsi intellekt” və “periferik intellekt” anlayışlarının birləşməsinə əsaslanır. Bu yanaşma robota istifadəçinin ehtiyaclarını daha dərindən anlamağa, məlumatları analiz etməyə və eyni zamanda məxfilik və şəxsi məlumatların qorunmasını təmin etməyə imkan verir. Honor bu layihəni gələcəkdə kütləvi istifadə üçün nəzərdə tutulan robotların yaradılması istiqamətində böyük strateji addım kimi qiymətləndirir.
Hazırda şirkət cihaz üçün üç əsas istifadə ssenarisini ön plana çıxarır. Robot ticarət mərkəzlərində müştərilərə köməkçi kimi fəaliyyət göstərə, iş yerlərində inspeksiya proseslərini həyata keçirə və gündəlik həyatda insanlara yoldaşlıq edən kompanyon rolunu oynaya bilər. Honor nümayəndələri bildiriblər ki, şirkət klassik robototexnika istehsalçılarından fərqli olaraq smartfon və qoşulu cihaz istifadəçilərinin davranışı ilə bağlı topladığı təcrübədən yararlanaraq insan və texnologiya arasında daha intuitiv əlaqə qurmaq istəyir.
MWC 2026 sərgisində isə ən böyük maraq robotun hərəkət imkanlarına yönəlib. Qurğu yalnız sadə məişət tapşırıqları ilə kifayətlənməyərək mürəkkəb akrobatik elementlər nümayiş etdirib. Robot səhnədə arxaya salto atıb, rəqs edib və məşhur “moonwalk” hərəkətini yerinə yetirərək mühəndislərin balans, koordinasiya və proqram təminatı sahəsində əldə etdiyi yüksək nəticəni nümayiş etdirib.