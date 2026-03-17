17 марта, 2026
ДомойТелекомНовости операторовAzercell представил на MWC 2026 свой системный подход к развитию гендерной инклюзивности

Azercell представил на MWC 2026 свой системный подход к развитию гендерной инклюзивности

Mobile World Congress в очередной раз собрал в Барселоне ведущих игроков глобальной телекоммуникационной и технологической индустрии, выступая ключевой площадкой для обсуждения отраслевых трендов, демонстрации инновационных решений и развития международного сотрудничества. Инклюзивные бизнес-практики и цифровое благополучие молодёжи были одними из приоритетных тем, обсуждавшихся в рамках конгресса.

Исполнительный директор по управлению человеческим капиталом Azercell Диляра Гусейнова выступила на конгрессе, подчеркнув важность формирования инклюзивной среды в технологическом секторе: «Как один из ключевых участников цифровой трансформации Азербайджана, мы четко понимаем свою ответственность за создание равных возможностей. Именно поэтому гендерная инклюзивность является одним из стратегических приоритетов нашей компании».

В своём выступлении Диляра Гусейнова представила комплексный подход Azercell к развитию женского потенциала в сфере ИКТ — от ранней профориентации до поддержки профессионального роста и формирования лидерских компетенций. «Особое внимание уделяется стимулированию интереса и вовлечению девушек в технологические направления с раннего возраста, а также созданию условий для их устойчивой реализации в отрасли», — подчеркнула она.

В ходе обсуждений Д. Гусейнова также представила ключевые инициативы компании в данной области. В частности, были представлены проекты по поддержке национальной сборной Азербайджана по информатике среди девушек, участвующей в международных олимпиадах, а также инициатива «Успех за девушками». Особо было отмечено сотрудничество Azercell с неправительственными организациями в рамках программы, направленной на развитие цифровых и предпринимательских навыков среди женщин.

Azercell является членом Международной ассоциации GSM (GSMA) и развивает сотрудничество с организацией по ряду направлений. Компания также приняла участие в пилотной реализации Индекса гендерной инклюзивности EQUALS, разработанного GSMA в партнёрстве с глобальным альянсом EQUALS. Инициатива направлена на продвижение гендерного равенства в цифровую эпоху, сокращение барьеров в технологической отрасли и формирование более устойчивых и инклюзивных подходов.

Предыдущая статья
Культовую ролевую игру Gothic выпустят на iOS
Следующая статья
Zero Trust: не доверяй никому — даже себе!
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

