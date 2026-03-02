Apple-dan möhtəşəm şou: “Monarch” serialının yeni mövsümü üçün dünya rekordu qırıldı

Apple öz məşhur layihələrindən birinin yeni mövsümünü adi reklamla deyil, həqiqətən də yadda qalan bir tamaşa ilə təqdim etməyə qərar verib. Şirkət Monarch: Legacy of Monsters serialının ikinci mövsümünün çıxışı münasibətilə nəhəng dron işıq şousu təşkil edib.
Tədbir 20 fevral tarixində Los-Anceles səmasında baş tutub. Şouda eyni anda 3000 dron iştirak edib və 12 dəqiqə ərzində səma nəhəng canlı səhnəyə çevrilib. Dronlar havada məşhur canavarların — Godzilla, King Kong və yeni təqdim olunan Titan X obrazlarının fiqurlarını formalaşdırıb. Qurulan kompozisiya təxminən üç futbol meydançası ölçüsündə ərazini əhatə edib.
Şounun miqyası o qədər böyük olub ki, tədbir rəsmi olaraq dronlar vasitəsilə yaradılmış ən hündür uydurma personaj fiquru üzrə dünya rekordunu qazanıb. Əvvəlki rekord isə Marvel şirkətinə məxsus idi — onlar 2024-cü ildə Comic-Con sərgisində Wolverine obrazını səmada canlandırmışdılar.
Qeyd edək ki, “Monarch: Legacy of Monsters” serialının ikinci mövsümü 27 fevral tarixindən etibarən Apple TV+ platformasında yayımlanmağa başlayıb və artıq franşizanı sevən izləyicilər arasında böyük maraq doğurub.