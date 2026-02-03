xAI video yaratmaq üçün Grok Image neyroşəbəkəsini təqdim etdi

İlon Maskın rəhbərlik etdiyi xAI şirkəti Grok Image 1.0 adlı yeni generativ neyroşəbəkəni təqdim edib. Tərtibatçıların sözlərinə görə, model mətn sorğularını dəqiq anlayır və yüksək detallı, axıcı hərəkətlərə malik videolar yarada bilir. Yeni versiya əvvəlki nəsillə müqayisədə daha uzun videoçarxlar generasiya etmə qabiliyyətinə malikdir.
Grok Image 1.0 vasitəsilə 720p keyfiyyətində, 10 saniyəyədək videolar yaratmaq mümkündür. Videolara fon musiqisi, eləcə də emosional səslər və danışıq əlavə edilə bilər.
Neyroşəbəkənin əsas üstünlüklərindən biri dəqiqləşdirici sorğularla işləmək bacarığıdır. İstifadəçi videonun ayrı-ayrı detallarını dəyişə və ya təkmilləşdirə bilər — bütün prosesi sıfırdan başlamağa ehtiyac qalmır.
Grok Image 1.0 hazırda xAI xidmətlərinin rəsmi şəkildə dəstəkləndiyi regionlarda test rejimində əlçatandır. Şirkət rəsmi açıqlamada modeli pulsuz sınaqdan keçirməyin mümkün olduğunu bildirsə də, istifadəçi rəylərinə əsasən, video yaratmağa cəhd edərkən sistem ödənişli abunə tələb edir.