Tesla Cybercab üçün naqilsiz şarj texnologiyasına icazə aldı

ABŞ-ın Federal Rabitə Komissiyası (FCC) Tesla şirkətinə Ultra-Wideband (UWB) texnologiyasını elektromobillər üçün naqilsiz şarj sistemində istifadə etməyə rəsmi icazə verib. Yeni həll gələcək pilotsuz taksi modeli Cybercab üçün nəzərdə tutulub.
Adətən UWB radiomodulları smartfon və digər portativ cihazlarda tətbiq olunur, lakin bu dəfə texnologiyanın birbaşa şarj doldurma infrastrukturuna inteqrasiyasına icazə verilib. Bu qərar naqilsiz şarj texnologiyalarının avtomobil sənayesində yeni mərhələyə keçə biləcəyini göstərir.
UWB modulları yaxın məsafədə yüksək dəqiqlikli mövqe təyini və təhlükəsiz məlumat ötürülməsi üçün istifadə olunur. Smartfonlarda onlar cihazların santimetr dəqiqliyi ilə yerləşməsini müəyyən edir, rəqəmsal açarların işləməsini, trekerləri, sürətli fayl paylaşımını və ağıllı ev idarəetməsini mümkün edir. Eyni prinsip Cybercab-ın şarj platformasına avtomatik və dəqiq şəkildə yerləşməsinə kömək edəcək.
Bu icazə Tesla üçün robotaksi konsepsiyasının tam avtomatlaşdırılması yolunda mühüm addım sayılır. Gələcəkdə avtomobil insan müdaxiləsi olmadan — kabel qoşulmadan — özü şarj yığa biləcək.
Şirkət artıq ilk seriya Cybercab modelinin konveyerdən çıxdığını açıqlayıb və 2026-cı ilin sonuna qədər avtomobili 30 min dollardan aşağı qiymətlə satışa çıxarmağı planlaşdırır.