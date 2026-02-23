spot_img
24 февраля, 2026
spot_img
ДомойAI / MLSamsung Galaxy smartfonlarının AI imkanlarını yeni neyroşəbəkə ilə gücləndirəcək

Samsung Galaxy smartfonlarının AI imkanlarını yeni neyroşəbəkə ilə gücləndirəcək

Samsung Electronics Galaxy AI ekosisteminin imkanlarını genişləndirdiyini elan edib. Bu dəfə yenilik yalnız şirkətin daxili texnologiyaları ilə məhdudlaşmır — Galaxy smartfonlarının sistem səviyyəsinə üçüncü tərəf süni intellekt agenti inteqrasiya olunacaq.

Samsung-un yeni tərəfdaşı Perplexity şirkəti olacaq. Eyni adlı AI texnologiyasının cihaz proqram təminatına əlavə olunması istifadəçilərin tətbiqlər arasında tez-tez keçid etməsinə ehtiyacı azaldacaq və Galaxy AI funksiyalarının fon rejimində daha aktiv işləməsinə imkan verəcək.

Perplexity alqoritmləri yalnız Bixby səs köməkçisinin bir hissəsi olmayacaq — onlar həmçinin “Qeydlər”, “Saat”, “Qalereya”, “Təqvim” və “Xatırlatmalar” kimi standart tətbiqlərə də inteqrasiya ediləcək. Yeni AI agentini “Hey Plex” səs əmri ilə və ya smartfonun fiziki düyməsi vasitəsilə işə salmaq mümkün olacaq.

Genişləndirilmiş Galaxy AI imkanlarının One UI 8.5 interfeysi ilə birlikdə təqdim ediləcək Galaxy S26 flaqman seriyasında debüt edəcəyi gözlənilir.

Предыдущая статья
Huawei Band 11 və Band 11 Pro fitnes-bilərziklərini təqdim etdi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,816ФанатыМне нравится
1,027ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»