Perplexity “rəqəmsal əməkdaş” təqdim etdi: artıq AI təkcə cavab vermir, özü işləyir

Perplexity AI ən iddialı layihələrindən birini — Perplexity Computer platformasını təqdim edib. Şirkət yeniliyi “rəqəmsal işçi” kimi xarakterizə edir: sistem mürəkkəb tapşırıqları insan nəzarəti olmadan planlaşdıra və tam şəkildə icra edə bilir.
Adi çat-botlardan və AI agentlərindən fərqli olaraq, Perplexity Computer yalnız suallara cavab vermir və ya tək əmrləri yerinə yetirmir. İstifadəçi sadəcə yekun məqsədi müəyyən edir, bundan sonra sistem tapşırığı mərhələlərə bölür və müxtəlif ixtisaslaşmış alt-agentlər yaradır. Bu agentlər internetdə araşdırma aparır, sənədlər yazır, məlumatları analiz edir, kod yaradır və API vasitəsilə digər servis və platformalarla qarşılıqlı işləyə bilir.
Hər bir agent ayrıca izolyasiya olunmuş mühitdə fəaliyyət göstərir — fayl sistemi, brauzer və müxtəlif alətlərə çıxış əldə edir. Bütün proses avtomatik koordinasiya olunur və layihələr saatlarla, hətta aylarla davam edə bilər.
Platformanın əsas üstünlüklərindən biri multimodel arxitekturadır. Sistem yalnız bir neyron şəbəkəyə bağlı deyil — müxtəlif AI modelləri paralel işləyir: biri məntiqi analizə, digəri araşdırmaya, başqası isə şəkil və video yaradılmasına cavabdeh olur. Bu yanaşma Perplexity Computer-ə hər tapşırıq üçün ən uyğun aləti seçməyə və yeni AI modelləri ortaya çıxdıqca çevik şəkildə uyğunlaşmağa imkan verir.
Şirkətin fikrincə, bu layihə hesablamaların yeni mərhələsini təmsil edir — süni intellekt artıq sadəcə proqram deyil, tam hüquqlu iş mühitinə çevrilir. Perplexity Computer hazırda aylıq 200 dollar dəyərində Max abunəliyi olan istifadəçilər üçün əlçatandır.