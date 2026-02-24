OpenAI-nin baş direktoru süni intellektlə əlaqəli kütləvi ixtisarları yalan adlandırdı

Süni intellektin əmək bazarına təsiri ilə bağlı müzakirələr fonunda OpenAI şirkətinin baş direktoru Sem Altman gözlənilməz açıqlama ilə çıxış edib. Onun sözlərinə görə, bəzi şirkətlər əməkdaşların ixtisarını süni intellektlə əlaqələndirsə də, bir çox hallarda bu, sadəcə adi optimallaşdırmanı “trend” texnologiya ilə əsaslandırmaq cəhdidir.
Altman bildirib ki, şirkətlər bəzən işdən çıxarmaları AI ilə izah edərək məsuliyyəti texnologiyanın üzərinə yönəldirlər. O, bu vəziyyəti bəzi firmaların özlərini süni şəkildə “ekoloji” kimi təqdim etməsi ilə müqayisə edib. Müsahibə zamanı rəhbər vurğulayıb ki, süni intellekt artıq əmək bazarını dəyişməyə başlayır, lakin təsirin miqyası çox vaxt şişirdilir.
“Bəzi hallarda işdən çıxarmalar AI ilə əlaqələndirilir, halbuki onlar onsuz da baş verəcəkdi”, — deyə Altman CNBC-TV18 kanalına müsahibəsində qeyd edib. Bununla yanaşı, o etiraf edib ki, yaxın illərdə texnologiyaların təsiri daha aydın hiss olunacaq, lakin paralel olaraq yeni peşələr və imkanlar da yaranacaq.
Statistika da bu fikri qismən təsdiqləyir. Konsaltinq şirkətlərinin məlumatına görə, 2025-ci ildə süni intellektlə birbaşa əlaqələndirilən ixtisarların sayı təxminən 55 min olub ki, bu da ümumi işdən çıxarmaların 1%-dən azını təşkil edir. Araşdırmalar həmçinin göstərir ki, rəhbərlərin böyük əksəriyyəti son üç ildə AI-nin əməkdaş sayına ciddi təsirini müşahidə etməyib.
Buna baxmayaraq, iri korporasiyalar bu ritorikadan istifadə etməyə davam edir. Məsələn, Amazon əvvəlcə 14 min əməkdaşın ixtisarını avtomatlaşdırma və süni intellektlə əlaqələndirsə də, daha sonra texnologiyanın əsas səbəb olmadığını açıqlayıb.