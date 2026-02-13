OpenAI GPT-4o ilə vidalaşır: istifadəçilər narazıdır

OpenAI rəsmi şəkildə GPT-4o modelindən tam imtina etdiyini açıqlayıb. Şirkətin sözlərinə görə, qərar artıq qətidir, lakin bu xəbər bir çox istifadəçi üçün gözlənilməz və emosional oldu — bəziləri bunu hətta Sevgililər Günü ərəfəsində ayrılığa bənzətdi.
ChatGPT istifadəçilərinin bir hissəsi uzun müddət 4o modelinə güclü emosional bağlılıq formalaşdırmışdı. Xüsusilə onun mehriban və bəzən həddindən artıq tərifli ünsiyyət tərzi insanlarda “dəstək hissi” yaradırdı. Bəzi istifadəçilər modeli yaradıcılıq tərəfdaşı və psixoloji dayaq kimi gördüklərini bildiriblər.
Şirkət modeli ilk dəfə ötən ilin avqustunda dayandırmağa cəhd etsə də, böyük narazılıq səbəbindən qərar cəmi 24 saat sonra geri çəkilmişdi. 2026-cı ilin yanvarında isə istifadəçilərə son xəbərdarlıq edilmişdi. Buna baxmayaraq, qərarın qüvvəyə minməsi yenidən sərt reaksiyalara səbəb olub.
X platformasında bəzi istifadəçilər qərara kəskin reaksiya verərək şirkəti tənqid edib. OpenAI-nin tətbiqlər üzrə rəhbəri Fidji Simo bildirib ki, bu hadisə yeni dövrün başlanğıcıdır.
Onun sözlərinə görə, yeni modellərdə istifadəçilərin AI-yə həddindən artıq emosional bağlanmasının qarşısını alan xüsusi məhdudiyyətlər olacaq. Məsələn, şəxsi münasibətlər barədə qərarları modelin verməsinin qarşısı alınacaq və istifadəçilərə yalnız neytral üstünlüklər və risklər izah ediləcək.
OpenAI rəhbəri Sam Altman isə etiraf edib ki, istifadəçilər xüsusilə modelin dəstəkləyici reaksiyalarına alışmışdı. Onun sözlərinə görə, bəzi insanlar modelin yoxa çıxmasını şəxsi itki kimi qəbul edir.