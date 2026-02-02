Финансовые показатели квартального отчета IBM превзошли прогнозы Уолл-стрит

Компания IBM опубликовала результаты за четвертый квартал 2025 финансового года, а также за весь год в целом. Финансовые показатели превзошли прогнозы Уолл-стрит, так как быстрое внедрение ИИ увеличило спрос на программные решения компании, от управления огромными объемами данных до автоматизации ИТ-процессов. После публикации отчета, акции IBM выросли почти на 9% на дополнительных торгах.

Глава IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) сообщил, что объем портфеля заказов в сфере генеративного ИИ сейчас превышает $12,5 млрд. Выручка компании за квартал составила $19,69 млрд., при прогнозе в $19,23 млрд., что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль (GAAP) увеличилась до $5,6 млрд.

Выручка от разработки ПО выросла на 14% до $9,03 млрд., выручка подразделения по автоматизации увеличилась на 18%, подразделения по обработке данных и ИИ — на 22%, от обработки транзакций — на 8%. Но продажи в высокорентабельном подразделении гибридных облачных решений, включающем Red Hat, уменьшились на 10%. Как пояснил финансовый директор Джим Кавано (Jim Kavanaugh), на уменьшение продаж негативно отразилась самая длительная в истории приостановка работы (шатдаун) правительства США, которая пришлась на отчетный квартал. Кавано отметил, что на федеральное правительство приходится около 15% всех заказов на гибридные облачные решения.

Выручка инфраструктурного подразделения (IBM Infrastructure), занимающегося продажей серверов, СХД, коммутаторов и системного ПО, составила $5,13 млрд., что на 20,6% больше, чем годом ранее. Продажи аппаратного обеспечения и системного ПО выросли на 29% до $3,85 млрд., а поступления за техническую поддержку инфраструктуры — на 1% до $1,29 млрд.

IBM не публикует данные о выручке от продажи серверов отдельно, но сообщила, что продажи System z выросли на 67%, а продажи POWER Systems и продуктов хранения данных вместе взятых выросли на 3%. Арвинд Кришна сообщил, что система z17 показала «самый сильный старт» за три квартала с момента запуска среди всех поколений мейнфреймов IBM. По его словам, успех z17 частично обусловлен возросшим интересом к цифровому суверенитету или «локальному управлению», а также экономической выгодой. «Я думаю, что все больше и больше клиентов осознали, что для определенных рабочих нагрузок мейнфрейм фактически является платформой с наименьшей себестоимостью, и это действительно важно», — заявил Кришна. Подразделение IBM z достигло самого высокого годового дохода за последние 20 лет благодаря последнему поколению мейнфреймов.

Подразделение консалтинга обеспечило выручку в размере $5,35 млрд., что на 3,4% больше год к году, при этом продажи в сегменте стратегий и технологий выросли на 2% до $2,9 млрд, а продажи в сегменте интеллектуальных операций — на 5% до $2,4 млрд. Кришна отметил, что генеративный ИИ составляет 25% от текущего портфеля заказов на выручку в $32 млрд. и около 15% выручки от консалтинга. Годовой оборот консалтинговых услуг GenAI к концу четвертого квартала 2025 года составил $3,6 млрд.

Платформа Red Hat OpenShift, включающая различные варианты ИИ со встроенными моделями и фреймворками, принесла компании более $2 млрд. дохода в год. Объем бизнеса компании в сфере ИИ вырос до $12,5 млрд. в четвертом квартале, что на $3 млрд. больше, чем в предыдущем.

Выручка IBM за весь год составила $67,53 млрд., рост — на 8%. На инфраструктуру приходится $15,72 млрд. (рост 12,1%), выручка от разработки ПО — $29,69 млрд. (рост на 10,6%), консалтинговых услуг — $21,06 млрд. (рост 1,8%).