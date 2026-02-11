ChatGPT-də reklamlar peyda oldu — hətta pullu tarifdə belə

OpenAI ChatGPT interfeysində reklamların göstəriləcəyini rəsmən elan edib. Yenilik təkcə pulsuz istifadəçilərə aid deyil — əsas pullu tarifin abunəçiləri də reklamlarla qarşılaşacaqlar.
Reklam kampaniyasına ABŞ-dan olan, 18 yaşdan yuxarı, qeydiyyatdan keçmiş, lakin abunəsi olmayan istifadəçilər, eləcə də ayda 8 dollar olan Go tarifinin abunəçiləri daxil edilib. Tərtibatçıların sözlərinə görə, reklamlar çat-botun cavablarına təsir etmir: elanlar süni intellektlə aparılan söhbətlərin mövzusu, əvvəlki çatların məzmunu və reklam linkləri ilə qarşılıqlı əlaqə statistikası əsasında seçilir.
Məsələn, reseptlər barədə söhbət zamanı ekranda ərzaq çatdırılma servisini reklam edən elan görünə bilər. OpenAI bildirir ki, reklamverənlər yalnız baxış və kliklərin sayını görə bilir — istifadəçi məlumatlarına və ya çatların məzmununa çıxışları yoxdur. İstifadəçi istədiyi halda reklamın fərdiləşdirilməsini söndürə bilər (reklamın özünü yox).
Bundan başqa, istifadəçilər reklama rəy bildirə, nə üçün məhz bu elanın göstərildiyini öyrənə və ya onu rədd edə bilərlər. Qeyd olunur ki, siyasət və sağlamlıq mövzulu söhbətlərdə reklam göstərilməyəcək. Şirkət isə hesab edir ki, bu yenilik bəzi insanlar üçün “unikal dərəcədə faydalı” ola bilər.