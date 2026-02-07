spot_img
7 февраля, 2026
Apple və Honor 2025-ci ilin yekunlarına görə ən yaxşı nəticələri göstərdi

Analitik şirkət Omdia-nın hesabatına görə, 2025-ci ilin yekununda smartfon tədarükü 2% artaraq 1,25 milyard ədədə çatıb. Bu göstərici 2021-ci ildən bəri ən yüksək nəticədir. Artım demək olar ki, bütün regionlarda qeydə alınıb, istisna yalnız Çin bazarı olub. Əsas hərəkətverici amillərdən biri istifadəçilərin köhnə cihazlarını yeniləməsi olub.

İlin əsas qalibi Apple oldu. Şirkət təkcə öz tarixi üçün rekord göstəriciyə nail olmayıb (240,6 milyon iPhone, illik +7%), eyni zamanda Samsung-u geridə qoyaraq dünyanın ən böyük smartfon istehsalçısına çevrilib. Xüsusilə dördüncü rüb Apple üçün uğurlu olub: iPhone 17-yə tələbat kəskin artıb, Çində isə Apple satışları bir anda 26% yüksəlib.

Liderliyi itirməsinə baxmayaraq, Samsung üçün də 2025-ci il müsbət keçib. Üç il davam edən enişdən sonra koreyalı istehsalçı yenidən böyüməyə başlayıb(+7%). Dördüncü rübdə Galaxy smartfonlarının tədarükü 16% artıb. Artım təkcə S və Z flaqman seriyaları hesabına deyil, həm də büdcə seqmentində mövqelərin bərpası ilə bağlıdır ki, bu da Çin brendlərinin təzyiqinin azalmasından xəbər verir.

Reytinqin aşağı pillələrində də maraqlı dəyişikliklər baş verib. Xiaomi üçüncü yeri qoruyub saxlayıb, lakin ilin sonunda 11% azalma ilə üzləşib. vivo isə Hindistandakı güclü satışlar hesabına ilk dəfə dördüncü yerə yüksəlib. Bu fonda xüsusilə Honor fərqlənib — şirkət 11% illik artım göstərərək iri istehsalçılar arasında ən yaxşı dinamikanı nümayiş etdirib.

Analitiklər xəbərdarlıq edir ki, 2026-cı il daha çətin ola bilər. Yaddaş çipləri və digər əsas komponentlərin qiymətlərinin artması istehsalçılara təzyiq göstərə və smartfonların bahalaşmasına səbəb ola bilər. Ən böyük risk isə ucuz modellərə fokuslanan və təchizat zəncirində zəif mövqeyə malik şirkətlər üçün gözlənilir.

