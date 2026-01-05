Zeekr DVS-li yeni flaqman 8X krossoveri təqdim etdi

Zeekr şirkəti rəsmi olaraq yeni flaqman modeli — Zeekr 8X krossoverini təqdim edib. Modelin istehsalına 2026-cı ilin birinci yarısında başlanması gözlənilir. Avtomobilin başlanğıc qiyməti təxminən 430 min yuan (təqribən 61 500 ABŞ dolları) olacaq. Müqayisə üçün qeyd edək ki, Zeekr 9X modelinin qiymətləri 465 900 – 599 900 yuan (66 600 – 85 800 dollar) aralığında dəyişir.
Zeekr 8X brendin SEA-S (Sustainable Experience Architecture) platforması üzərində qurulub. Məlumata görə, avtomobil 900 voltluq yüksək gərginlikli arxitekturaya, Haohan AI rəqəmsal şassisinə və Zeekr 9X-də istifadə olunan sistemə bənzər qoşulan hibrid güc qurğusu ilə təchiz olunacaq. Bu qurğuya üç elektrik mühərriki və 6C sürətli şarj imkanına malik akkumulyator daxildir.
Haohan AI rəqəmsal şassisi Zeekr 8X-ə ekstremal vəziyyətlərdə belə yüksək təhlükəsizlik təmin edir. Məsələn, sürüşkən və yaş yolda 120 km/saat sürətlə hərəkət zamanı avtomobilin eyni tərəfdəki iki təkəri eyni anda partlasa belə, sistem maşının sabit və təhlükəsiz şəkildə əyləclənməsinə imkan verir. Yolsuzluq şəraitində isə sistem dərin qar, palçıq, qum və daşlar daxil olmaqla yeddi fərqli relyef növünü avtomatik tanıyır və uyğun hərəkət rejimini ağıllı şəkildə seçir.
Dizayn baxımından Zeekr 8X, böyük ölçüdə Zeekr 9X-in xarici görünüşünü qoruyub saxlayır. Yan tərəfdən model adi qapı tutacaqları, parlaq qara disklər və qırmızı əyləc supportları ilə seçilir.
Gözləntilərə görə, Zeekr 8X-in uzunluğu təxminən 5,1 metr, təkər bazası isə 3,1 metr olacaq. Model 5, 6 və ya 7 yerlik salon konfiqurasiyaları ilə təklif ediləcək. Təchizat səviyyəsindən asılı olaraq avtomobil Geely G-Pilot H7 və ya H9 3-cü səviyyəli sürücüyə yardım sistemləri ilə təchiz ediləcək.
G-Pilot H7 versiyasında 700 TOPS hesablama gücünə malik Nvidia Drive Thor-U çipi istifadə olunur, H9 variantında isə eyni çipdən iki ədəd quraşdırılıb.