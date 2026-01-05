spot_img
6 января, 2026
spot_img
ДомойТехнологииАвтомобилиYeni Bentley Bentayga modelləri Samsung batareyalarına görə alovlana bilər

Yeni Bentley Bentayga modelləri Samsung batareyalarına görə alovlana bilər

ABŞ-da hibrid Bentley Bentayga modelləri ilə bağlı geri çağırma kampaniyasına start verilib. Buna səbəb Milli Yol Təhlükəsizliyi Administrasiyasının (NHTSA) xəbərdarlığı olub. Qurumun məlumatına görə, avtomobillərdə istifadə olunan yüksək gərginlikli batareyalar həddindən artıq qızaraq, nadir hallarda yanğına səbəb ola bilər.

Araşdırmalar göstərib ki, problem Samsung SDI istehsalı olan 18 kVt·saatlıq akkumulyator elementləri ilə əlaqəlidir. Təchizatçı mümkün istehsal qüsurunu aşkar edib: bu qüsur batareyaların şarj doldurulması zamanı normadan artıq isinməsinə gətirib çıxara bilər. Bentley bildirir ki, indiyədək yanğın və ya xəsarət halları qeydə alınmayıb, lakin risk real hesab olunduğundan geri çağırma prosesi artıq başladılıb.

Rəsmi sənədlərə əsasən, qızmanın səbəbi batareya elementlərinin daxilində xarici hissəciklərlə çirklənmə və ya separatorun zədələnməsi ola bilər. Bu isə qısaqapanmaya və nəticədə istilik zəncir reaksiyasına (thermal runaway) yol aça bilər. Geri çağırma 13–28 sentyabr 2023-cü il tarixləri arasında istehsal olunmuş 130 ədəd Bentayga Hybrid avtomobilini əhatə edir.

Problemlərin vaxtında aşkar edilməsi üçün Bentley avtomobillərə yenilənmiş proqram təminatı quraşdıracaq. Bu proqram potensial nasaz batareya modullarını müəyyən etməyə imkan verəcək. Şirkətin hesablamalarına görə, batareyanın dəyişdirilməsi avtomobillərin 1%-dən də azında tələb oluna bilər.

Предыдущая статья
Zeekr DVS-li yeni flaqman 8X krossoveri təqdim etdi
Следующая статья
Dünyanın ən nəhəng tikililərindən biri: SpaceX iki Gigabay kompleksi inşa edir
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,831ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»