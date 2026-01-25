Volvo EX60 brendin ən ağıllı elektrik avtomobili oldu

Volvo yeni elektrik krossoveri EX60 modelinin dizaynını və texniki xüsusiyyətlərini rəsmi şəkildə təqdim edib. Yeni model EX40 və EX90 arasında mövqe tutur və son illərdə markanın ən texnoloji avtomobillərindən biri hesab olunur.
Volvo EX60 brend tarixində ən sürətli şarj olunan və ən uzun məsafə qət edən elektromobil kimi təqdim edilir. 800 voltluq, 400 kVt gücündə sürətli şarj stansiyasında avtomobil cəmi 10 dəqiqəyə 173 mil (təxminən 278 km) məsafə üçün enerji toplaya bilir. ABŞ bazarında EX60, Volvo modelləri arasında standart olaraq NACS portu ilə təchiz edilən ilk avtomobil olacaq.
Model üç versiyada təqdim olunur:
-
P6 RWD — 83 kVt·saat batareya və 500 km-ə qədər yürüş,
-
P10 AWD — 95 kVt·saat və 515 km,
-
P12 AWD — 117 kVt·saat və 644 km yürüş ehtiyatı.
Bütün versiyalar batareyanı 10%-dən 80%-ə 20 dəqiqədən az müddətdə doldura bilir. Volvo batareyaya 10 illik zəmanət də verir. Ən güclü P12 versiyası 0-dan 100 km/s sürətə 3,8 saniyəyə, P6 isə 5,7 saniyəyə çatır.
EX60 NVIDIA Drive AGX Orin platforması və Qualcomm 8255 prosessoru ilə təchiz olunub. Avtomobilə inteqrasiya edilən Google Gemini əsaslı çat-bot sayəsində Volvo bu modeli indiyə qədər istehsal etdiyi ən ağıllı avtomobil adlandırır.
Bundan əlavə, EX60 Cross Country versiyası da təqdim olunub. Bu variantda klirens 20 mm artırılıb, təkər tağları genişləndirilib, alt qoruma gücləndirilib və dizayn daha off-road üslubunda hazırlanıb.
EX60 modelinin istehsalına aprel ayında start veriləcək, ilk tədarüklər isə yay aylarında gözlənilir. Volvo-nun açıqlamasına görə, avtomobilin başlanğıc qiyməti təxminən 60 min dollar olacaq.