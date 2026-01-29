Tesla yeni robotu naminə iki məşhur elektromobili istehsaldan çıxarır

Tesla şirkəti strateji dönüş nöqtəsinə yaxınlaşır. İnvestorlar üçün keçirilən konfransda şirkətin baş direktoru İlon Mask iki flaqman elektromobil — Model S və Model X modellərinin istehsalının dayandırılacağını açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, bu qərar Optimus humanoid robotunun üçüncü nəsli üçün yer açmaq məqsədi daşıyır.
Mask bildirib ki, Model S və Model X-in istehsalı 2026-cı ilin ikinci rübündə rəsmi olaraq başa çatacaq. Media məlumatlarına əsasən, ötən il Tesla Model 3 istisna olmaqla, Model S, Model X və Cybertruck modellərindən cəmi 50 850 ədəd satıb ki, bu da şirkət üçün kifayət qədər zəif göstərici sayılır.
Tesla-nın 2025-ci ilin dördüncü maliyyə rübü üzrə hesabatında mənfəətin illik müqayisədə 61% azalması da vəziyyətin ciddiliyini göstərir.
“Model S və X proqramlarını şərəflə başa çatdırmağın vaxtıdır. Biz artıq avtonomluğa əsaslanan gələcəyə doğru gedirik. Əgər bu modelləri almaq istəyirsinizsə, indi sifariş üçün son fürsətdir”, — deyə İlon Mask bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu qərar zavodlarda istehsal güclərinin Optimus robotları üçün boşaldılmasına imkan verəcək. Mask iddia edir ki, Optimus yalnız Tesla zavodlarında deyil, istehlak bazarında da — məsələn, ev köməkçisi kimi — və hətta cərrahların assistenti qismində istifadə olunacaq. Sahibkar vəd edir ki, robot artıq gələn ildən geniş auditoriya üçün əlçatan olacaq.
Tesla həmçinin qeyd edir ki, Optimus-un yeni versiyası əvvəlki 2.5 modelinə nisbətən ciddi texniki təkmilləşdirmələr, o cümlədən əllərin yenilənmiş dizaynını əldə edib. Paralel olaraq şirkət 2026-cı ilin sonuna qədər ilk kütləvi istehsal xəttini işə salmağa hazırlaşır. “Avtomobil islahatı”nın yekununda Tesla ildə 1 milyon robot istehsal etməyi hədəfləyir.