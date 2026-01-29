spot_img
30 января, 2026
spot_img
ДомойТехнологииАвтомобилиTesla yeni robotu naminə iki məşhur elektromobili istehsaldan çıxarır

Tesla yeni robotu naminə iki məşhur elektromobili istehsaldan çıxarır

Tesla şirkəti strateji dönüş nöqtəsinə yaxınlaşır. İnvestorlar üçün keçirilən konfransda şirkətin baş direktoru İlon Mask iki flaqman elektromobil — Model S və Model X modellərinin istehsalının dayandırılacağını açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, bu qərar Optimus humanoid robotunun üçüncü nəsli üçün yer açmaq məqsədi daşıyır.

Mask bildirib ki, Model S və Model X-in istehsalı 2026-cı ilin ikinci rübündə rəsmi olaraq başa çatacaq. Media məlumatlarına əsasən, ötən il Tesla Model 3 istisna olmaqla, Model S, Model X və Cybertruck modellərindən cəmi 50 850 ədəd satıb ki, bu da şirkət üçün kifayət qədər zəif göstərici sayılır.

Tesla-nın 2025-ci ilin dördüncü maliyyə rübü üzrə hesabatında mənfəətin illik müqayisədə 61% azalması da vəziyyətin ciddiliyini göstərir.

“Model S və X proqramlarını şərəflə başa çatdırmağın vaxtıdır. Biz artıq avtonomluğa əsaslanan gələcəyə doğru gedirik. Əgər bu modelləri almaq istəyirsinizsə, indi sifariş üçün son fürsətdir”, — deyə İlon Mask bildirib.

Onun sözlərinə görə, bu qərar zavodlarda istehsal güclərinin Optimus robotları üçün boşaldılmasına imkan verəcək. Mask iddia edir ki, Optimus yalnız Tesla zavodlarında deyil, istehlak bazarında da — məsələn, ev köməkçisi kimi — və hətta cərrahların assistenti qismində istifadə olunacaq. Sahibkar vəd edir ki, robot artıq gələn ildən geniş auditoriya üçün əlçatan olacaq.

Tesla həmçinin qeyd edir ki, Optimus-un yeni versiyası əvvəlki 2.5 modelinə nisbətən ciddi texniki təkmilləşdirmələr, o cümlədən əllərin yenilənmiş dizaynını əldə edib. Paralel olaraq şirkət 2026-cı ilin sonuna qədər ilk kütləvi istehsal xəttini işə salmağa hazırlaşır. “Avtomobil islahatı”nın yekununda Tesla ildə 1 milyon robot istehsal etməyi hədəfləyir.

Предыдущая статья
Apple ofis tətbiqlərinə abunəliklə aktivləşən ödənişli funksiyalar əlavə etdi
Следующая статья
YouTube süni intellektlə yaradılan kanalları silməyə başlayıb
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,826ФанатыМне нравится
1,027ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»