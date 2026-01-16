“SpaceX — xüsusi təyinatlı qüvvədir”: Mask şirkətinə niyə hamını götürmür

İlon Mask bəyan edib ki, SpaceX kosmik sənayedə çalışan mütəxəssislərin cəmi 2–3%-ni işə qəbul edir. Onun sözlərinə görə, şirkət yalnız ən güclülər arasından ən güclüləri seçir — nadir bacarıqlara və unikal təcrübəyə malik, raketlərin hazırlanmasından tutmuş pilotlu kosmik missiyalara qədər ən çətin texnoloji problemləri həll edə bilən insanları.
Mask bu yanaşmanı ordu ilə müqayisə edib: «adi qoşunlar var, bir də xüsusi təyinatlılar». Onun sözlərinə görə, SpaceX məhz bu “spetsnaz” rolunu oynayır.
Bununla yanaşı, milyarder daha bir iddialı planı açıqlayıb. Maskın sözlərinə görə, təxminən 3 ildən sonra — yəni 2029-cu ilə qədər — SpaceX Starship buraxılışlarını saatda bir dəfədən də tez həyata keçirməyi planlaşdırır. O, həmçinin şirkətin ildə 10 minə qədər Starship istehsal etməyi hədəflədiyini təsdiqləyib. Bu tempdə SpaceX gündə azı 27 Starship və Super Heavy raket mərhələsi buraxmalı olacaq.
Bu planlar fonunda şəbəkədə yeni nəsil Starship-in ön hissəsinin canlı fotosu da yayılıb. Şəkil Starfactory istehsalat kompleksinin daxilində çəkilib və hazırda üzərində iş aparılan yeni seriyaya aid Ship 41 kosmik gəmisinin burun hissəsini nümayiş etdirir. Eyni zamanda Starbase-dəki yığım meydançasına Starship-in yuxarı pilləsi üçün statik atəş sınaqları stendi yenidən qaytarılıb.
Bütün bunlar onu göstərir ki, SpaceX kadr seçimində olduğu kimi, miqyas planlarında da maksimum sərt və iddialı yol götürüb.