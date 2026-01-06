Samsung qeyri-adi 140 düymlük qatlanan televizorunu nümayiş etdirdi — yan panellər ekrandan “kənara çıxır”

Las-Veqasda keçirilən CES 2026 sərgisində, Samsung Electronics texnologiya dünyasını təəccübləndirən yeni flaqman televizorunu təqdim edib. 140 düym diaqonala malik bu model Micro LED texnologiyası əsasında hazırlanıb və şirkətin bu seriyada buraxdığı ən böyük televizor statusunu qazanıb. Üstəlik, cihazda indiyədək televiziya texnikasında istifadə olunmamış bir sıra innovativ həllər yer alır.
Yeniliyin əsas fərqləndirici cəhəti Mirror Bezel adlı konstruksiyadır. Televizorun korpusunun yan hissələrində əlavə ekran panelləri yerləşdirilib və onlar əsas görüntü müstəvisindən kənara çıxır. Samsung bu texnologiyanı vizual təcrübəni genişləndirmək üçün nəzərdə tutulmuş həll kimi təqdim edir. Yan panellərdə canlı idman yayımları zamanı statistika, xəbər lentləri, subtitrlər və ya dekorativ qrafik elementlər göstərilə bilər. Üstəlik, hər bir yan panel müstəqil şəkildə idarə olunur.
İkinci maraqlı yenilik isə qatlanan ekran mexanizmidir. 140 düymlük panelin mərkəzində yerləşən şarnir sistemi televizoru iki hissəyə qatlamağa imkan verir. Qatlandıqda aktiv görüntü sahəsinin diaqonalı 70 düym təşkil edir. Samsung bu rejimi daha çox statik təsvirlərin və rəqəmsal sənət əsərlərinin nümayişi üçün uyğun hesab edir — konsept baxımından The Frame seriyasına bənzər yanaşmadır.
Televizor həmçinin süni intellekt sistemi ilə təchiz olunub. Bu sistem yayımlanan kontenti analiz edərək yan panellərdə göstərilən görüntünü avtomatik şəkildə əsas ekranda baş verənlərə uyğunlaşdırır.
Bununla yanaşı, Samsung sərgidə Micro RGB texnologiyasına əsaslanan 130 düymlük başqa bir televizor modelini də təqdim edib. Yeni cihazların texniki xüsusiyyətləri, qiymətləri və satışa çıxarılma tarixləri təqdimat zamanı açıqlanmayıb.