OpenAI ChatGPT-də köhnə İİ modellərini söndürür

OpenAI şirkəti ChatGPT platformasında GPT-4 və ondan əvvəlki süni intellekt modellərinin mərhələli şəkildə istifadədən çıxarılacağını rəsmi olaraq elan edib. Gözlənilən istifadəçi narazılığına baxmayaraq, şirkət bu addımı atmaqda qərarlıdır — məqsəd bütün resursları yeni nəsil modellərin inkişafına yönəltməkdir.
13 fevral 2026-cı ildən etibarən bir sıra modellər deaktiv ediləcək. Siyahıya GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini və OpenAI o4-mini daxildir. Bu tarixdən sonra ChatGPT istifadəçiləri tam şəkildə GPT-5 seriyalı modellərə keçiriləcək.
Maraqlıdır ki, bu qərar həmin gün GPT-5 Instant və GPT-5 Thinking versiyalarının da planlı şəkildə istifadədən çıxarılması ilə üst-üstə düşür. OpenAI mövcud modelləri birləşdirərək əsas diqqəti GPT-5.2 üzərində cəmləmək istəyir — hazırda istifadəçilərin böyük əksəriyyəti məhz bu modeli istifadə edir.
ChatGPT istifadəçiləri köhnə modellərə çıxışı itirsə də, API platformasında heç bir dəyişiklik edilməyəcək. Bu isə o deməkdir ki, üçüncü tərəf tərtibatçıları həmin modellərdən öz tətbiqlərində istifadə etməyə davam edə biləcəklər.
Xatırladaq ki, GPT-4o modelinin 2024-cü ilin mayında pulsuz istifadəyə açılması böyük hadisə olmuşdu. Bu model GPT-3.5 ilə daha güclü GPT-4 arasında boşluğu doldurmuş və uzun müddət yalnız ödənişli olan qabaqcıl imkanları daha geniş auditoriya üçün əlçatan etmişdi.