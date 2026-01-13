Kriptovalyuta “səssizliyi”: YouTube auditoriyası kəskin şəkildə azalır

YouTube platformasında kriptovalyutalara həsr olunan videoların baxış sayı 2021-ci ilin yanvarından bəri ən aşağı səviyyəyə düşüb. Bu barədə ITC Crypto analitik layihəsinin qurucusu Benjamin Cowen məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, kriptovalyuta kanallarının auditoriyasındakı azalma yalnız YouTube-un tövsiyə alqoritmlərindəki dəyişikliklər və ya izləyicilərin X sosial şəbəkəsinə axını ilə izah oluna bilməz. Kripto-bloger Tom Crown isə marağın kəskin şəkildə azalmasının oktyabr ayında, rəqəmsal aktivlər bazarında iri miqyaslı çöküş baş verdikdən sonra başladığını vurğulayıb. Həmin dövrdə məcburi bağlanan mövqelərin gündəlik həcmi 19 milyard dolları keçərək rekord səviyyəyə çatmışdı.
Crown-un qiymətləndirməsinə əsasən, kriptovalyuta mövzusu üzrə YouTube seqmenti 2021-ci ildən bəri uzanan tənəzzül mərhələsindədir. Son beş il ərzində baxış sayı rəqəmsal aktivlər ətrafında yaranmış kütləvi ajiotaj dövründə qeydə alınan pik göstəricilərə bir daha qayıda bilməyib.
Kriptovalyuta barəsində kontenti çəkən Martinez də bu tendensiyanı şəxsi kanalı nümunəsində təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə, 2021-ci ildən sonra yayımladığı heç bir video, kriptovalyutalara marağın zirvədə olduğu dövrdə paylaşılan videoların baxış səviyyəsinə çata bilməyib.
Bitcoin investoru, polaris_xbt ləqəbi ilə tanınan analitik isə hazırkı ictimai maraq səviyyəsini bazarda uzunmüddətli eniş trendinin tipik göstəricisi kimi qiymətləndirib. Analitiklərin qeyd etdiyi kimi, sosial şəbəkələrdə auditoriya aktivliyi ilə kriptovalyuta qiymətlərinin dinamikası arasında oxşar əlaqə əvvəlki bazar dövrlərində də dəfələrlə müşahidə olunub.