İlon Mask və xAI dünyanın ən böyük süni intellekt superkompüterlərini işə saldı

İlon Maskın xAI startapı yeni maliyyələşdirmə mərhələsinin başladığını elan edərək 2025-ci ildə əldə olunan mühüm irəliləyişlər barədə açıqlama verib. Şirkətin iddiasına görə, hazırda xAI dünyanın ən böyük süni intellekt superkompüterlərini aktiv şəkildə istismara verib.
ABŞ-ın Memfis şəhərində yerləşən Colossus I və Colossus II məlumat mərkəzlərində artıq 1 milyondan çox yüksək performanslı Nvidia GPU yerləşdirilib. Süni intellekt üçün nəzərdə tutulmuş bu qrafik prosessorlar AI modellərinin hazırlanmasını və öyrədilməsini misli görünməmiş sürətlə həyata keçirməyə imkan verir.
xAI eyni zamanda yeni nəsil dil modellərini — Grok 4 və Grok Voice-u təqdim edib. Real vaxt rejimində çalışan səsli agent Grok Voice artıq Tesla avtomobillərində də əlçatandır ki, bu da süni intellektin gündəlik istifadə ssenarilərinə inteqrasiyasında növbəti addım kimi qiymətləndirilir.
Şirkətin məlumatına görə, X platforması və Grok tətbiqləri vasitəsilə xAI-nin xidmətlərindən ayda təxminən 600 milyon aktiv istifadəçi yararlanır. Hazırda isə Grok 5 modelinin təlim prosesi davam edir və yaxın dövrdə həm fərdi istifadəçilər, həm də bizneslər üçün yeni məhsulların təqdimatı planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, daha əvvəl bildirildiyi kimi, İlon Maskın xAI startapı son maliyyələşdirmə raundunda 20 milyard dollar investisiya cəlb edib. Bu rəqəm ilkin 15 milyard dollarlıq hədəfi xeyli üstələyib. Cəlb olunan vəsait OpenAI, Google və Anthropic kimi nəhənglərlə rəqabət aparan Grok AI modellərinin inkişafına yönəldiləcək.
Maliyyələşdirmə raundunda Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity, Qatar Investment Authority, MGX və Baron Capital Group iştirak edib. Nvidia da prosesə qoşularaq xAI-nin hesablama infrastrukturunun miqyaslandırılması üçün çiplər və proqram təminatı təqdim edib.
Bu addım xAI-ni qlobal süni intellekt yarışında tam fərqli liqaya çıxarır — bazar isə artıq növbəti böyük sıçrayışa köklənib.