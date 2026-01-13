spot_img
13 января, 2026
spot_img
ДомойAI / MLGoogle yeni Siri-ni öz neyroşəbəkəsi ilə “gücləndirəcək”

Google yeni Siri-ni öz neyroşəbəkəsi ilə “gücləndirəcək”

AppleGoogle süni intellekt sahəsində əməkdaşlığa başladıqlarını rəsmi olaraq elan ediblər. Bu o deməkdir ki, iPhone-lardakı yeni Siri Google-un Gemini neyroşəbəkəsinin alqoritmlərindən istifadə edəcək.CNBC-nin məlumatına görə, Apple özünün böyük dil modellərini (LLM) təkmilləşdirmək üçün Gemini modelinin məlumat bazalarından və Google-un bulud texnologiyalarından yararlanacaq. Bununla belə, Siri tərəfindən emal edilən məlumatlar xarici tərəfə ötürülməyəcək — bütün proseslər yalnız istifadəçi cihazlarında və Apple-ın daxili serverlərində həyata keçiriləcək.

“Ətraflı qiymətləndirmədən sonra belə qənaətə gəldik ki, Google-un texnologiyası Apple Foundation modelləri üçün ən etibarlı baza təqdim edir. Bu əməkdaşlığın istifadəçilərimiz üçün açacağı yeni imkanlardan məmnunuq”, — deyə Apple-ın mətbuat xidmətində bildirilib.

Media mənbələrinin yazdığına görə, razılaşma çərçivəsində Apple Google-a ildə təxminən 1 milyard dollar ödəyəcək. Qeyri-rəsmi məlumatlara əsasən, Siri-nin süni intellektlə gücləndirilmiş versiyasının istifadəyə verilməsi yalnız gələn ilə planlaşdırılır.

Предыдущая статья
2025-ci ilin yekunlarına görə smartfon bazarının beş lideri açıqlanıb
Следующая статья
Kriptovalyuta “səssizliyi”: YouTube auditoriyası kəskin şəkildə azalır
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,828ФанатыМне нравится
1,025ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»