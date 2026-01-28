Google Photos süni intellektlə fotoşəkilləri “canlandırmağı” öyrəndi

Google Photos tətbiqində şəkillərlə işləmək daha da maraqlı olub. Google “Foto → Video” funksiyasını yeniləyərək istifadəçilərə fotolardan süni intellekt vasitəsilə canlı videolar yaratmaq imkanı verib.
Yeni funksiya generativ İI əsasında işləyir və adi mətn göstərişləri ilə idarə olunur. İstifadəçi fotoya hansı hərəkətin verilməsini, hansı effektin və ya üslubun tətbiq olunmasını sadəcə sözlə təsvir edir — süni intellekt isə həmin təsvirə uyğun video yaradır. Məsələn, küləyin saçları hərəkət etdirməsi, kamera yaxınlaşması və ya kinematoqrafik effektlər əlavə etmək mümkündür.
Google bildirir ki, funksiya yalnız 18 yaşdan yuxarı istifadəçilər üçün aktivdir. Video yaratmaq üçün ya öz mətn sorğusunu yazmaq, ya da hazır şablon göstərişlərdən ilham almaq olar. Lazım olduqda nəticəni düzəltmək və daha dəqiq effekt əldə etmək də mümkündür.
Şirkətin sözlərinə görə, bir video bir neçə dəqiqə ərzində hazırlanır. Hazır videonu dərhal Google Photos kitabxanasında saxlamaq və sosial şəbəkələrdə paylaşmaq olar. Üstəlik, vaxta qənaət etmək üçün videoya birbaşa audio fayl əlavə etmək imkanı da mövcuddur.
Hazırda yeni funksiya bütün ölkələrdə əlçatan deyil və mərhələli şəkildə istifadəyə verilir.