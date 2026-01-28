spot_img
Google Chrome süni intellektlə yaradılan məzmunu tanıya biləcək

Google Chrome brauzerində süni intellektlə yaradılan kontentin aşkar edilməsi üçün yeni funksiya hazırlana bilər. Chrome Platform Status platformasında yerləşdirilən məlumata görə, brauzer gələcəkdə İİ tərəfindən yaradılmış məzmunu vizual olaraq insan tərəfindən yazılan materiallardan ayırmağı bacaracaq.

Söhbət ai-disclosure adlı yeni HTML atributundan gedir. Bu atribut sayt müəlliflərinə kontentin neyron şəbəkə tərəfindən yaradıldığını könüllü şəkildə qeyd etməyə imkan verəcək. Bundan əlavə, bir neçə köməkçi atribut da nəzərdə tutulur:

  • ai-model — istifadə olunan LLM modelini göstərmək üçün,

  • ai-provider — süni intellekti hazırlayan şirkətin adı üçün,

  • ai-prompt-url — modelə verilən sorğuların (promptların) sənədləşməsinə keçid üçün.

Nəzəri olaraq bu mexanizm Chrome-a İİ-kontenti vizual şəkildə ayırmağa imkan verəcək. Lakin vacib məqam var: funksiya yalnız saytın müəllifi bu atributları özü tətbiq etsə işləyəcək. Yəni brauzer hələlik məzmunu avtomatik analiz edib “bu İİ-dir” deməyəcək.

Layihənin müəllifi təşəbbüsü Avropa İttifaqının Süni İntellekt Aktının 50-ci maddəsi ilə əsaslandırır. Qanun 2026-cı ilin avqustunda qüvvəyə minəcək və ona əsasən, neyron şəbəkə ilə yaradılmış məzmun brauzerlər və axtarış sistemləri üçün açıq şəkildə işarələnməlidir. Yeni HTML atributu isə bu tələbin icrasını texniki cəhətdən sadələşdirir.

Layihə ilə bağlı daha ətraflı məlumat GitHub-da dərc olunub. Hazırda isə bu funksiyanın Google Chrome-un ictimai versiyalarında nə vaxt və ya ümumiyyətlə tətbiq ediləcəyi məlum deyil.

