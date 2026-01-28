spot_img
29 января, 2026
DuckDuckGo: istifadəçilərin 90%-i axtarış sistemlərində süni intellekt istəmir

DuckDuckGo: istifadəçilərin 90%-i axtarış sistemlərində süni intellekt istəmir

DuckDuckGo şirkəti 175 mindən çox istifadəçi arasında sorğu keçirərək, süni intellektin axtarış nəticələrində istifadəsinə münasibəti öyrənib. Dərc olunan nəticələrə görə, əksər insanlar üçün axtarış sistemlərində İİ-nin geniş tətbiqi ümumiyyətlə maraqlı deyil.

Sorğu 16–26 yanvar tarixlərində bu məqsədlə yaradılmış voteyesornoai.com saytında keçirilib. İştirakçılara cəmi iki seçim təqdim olunub: “lehinə”“əleyhinə”. Nəticədə respondentlərin 90%-i süni intellektin axtarış sistemlərində istifadəsinə qarşı səs verib.

Bu göstərici, süni intellekt funksiyalarının demək olar ki, bütün xidmətlərə və tətbiqlərə — hətta Windows-un klassik “Notepad” proqramına belə — aktiv şəkildə inteqrasiya olunduğu bir dövrdə xüsusilə diqqətçəkici görünür.

Bununla belə, sorğunun nəticələrinə DuckDuckGo-nun mövqeləndirilməsi də təsir etmiş ola bilər. Axtarış sistemi uzun illərdir məxfiliyə önəm verir və onun auditoriyası süni intellekti şəxsi məlumatlar üçün potensial risk kimi qəbul edə bilər.

