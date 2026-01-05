Böyük Britaniya polisi İlon Maskın Starlink peyk rabitəsinə keçə bilər

Böyük Britaniyanın polis xidmətləri İlon Maskın Starlink peyk şəbəkəsindən fövqəladə rabitə üçün istifadə etməyi nəzərdən keçirir. Bu addım köhnəlmiş radio-rabitə sistemini əvəz etməli olan Emergency Services Network (ESN) layihəsi çərçivəsində müzakirə olunur.
Məmurlar Starlink peyk siqnallarının ESN sisteminə inteqrasiyası imkanlarını araşdırırlar. Məqsəd — ölkə üzrə, hətta ən ucqar bölgələrdə belə sabit və fasiləsiz rabitə təmin etməkdir. ESN layihəsi polis, təcili tibbi yardım və yanğınsöndürmə xidmətlərini vahid rəqəmsal şəbəkədə birləşdirməyi nəzərdə tutur və əsasən mobil infrastruktur üzərində qurulmalıdır.
Bu istiqamətdə artıq ilk addımlar atılıb: Böyük Britaniya Kosmik Agentliyi peyk rabitəsinin ESN-i gücləndirmə potensialını müzakirə etmək üçün maraqlı şirkətləri dialoqa dəvət edib. Layihənin əsas podratçısı isə mobil operator EE-nin sahibi olan BT olaraq qalır.
Maraqlıdır ki, BT artıq Starlink ilə evlər üçün genişzolaqlı internet sahəsində əməkdaşlıq edir. EE isə daha əvvəl Starlink-in peyk rabitəsini test edib, lakin hələlik tərəflər arasında rəsmi kommersiya müqaviləsi imzalanmayıb.
Qeyd edək ki, ESN layihəsi 2000-ci ildən istifadə olunan Airwave radio-sisteminin daha ucuz alternativi kimi planlaşdırılmışdı və 2017-ci ildə istifadəyə verilməli idi. Lakin gecikmələr səbəbindən hökumət indi etiraf edir ki, sistemin tam miqyasda işə düşməsi ən tez 2029-cu ildə mümkün olacaq.
Əgər Starlink ESN-in bir hissəsinə çevrilərsə, bu, peykin fövqəladə xidmətlərdə istifadəsi baxımından tarixi dönüş nöqtəsi ola bilər.