20 января, 2026
Более 58 тысячам IMEI-кодам присвоен статус «клон» со стороны AzInTelecom

AzInTelecom

«AzInTelecom», одна из компаний AZCON Holding, последовательно реализует комплекс мер, направленных на предотвращение использования в Азербайджане мобильных устройств с скопированными IMEI-кодами.

В рамках проводимой работы на сегодняшний день 58 515 IMEI-кодам присвоен статус «клон», в результате чего их использование было заблокировано.За последние три месяца указанные IMEI-коды были зафиксированы в сети с абонентскими идентификаторами, связанными с 1 564 073 мобильными номерами. При этом 1 470 109 попыток подключения к сети по данным IMEI-кодам были отклонены Системой регистрации мобильных устройств (MCQS), администрируемой AzInTelecom.

AzInTelecom на постоянной основе осуществляет мониторинг и проводит детальные проверки IMEI-кодов, в отношении которых возникают подозрения на копирование. В случае подтверждения факта дублирования таким кодам присваивается статус «клон», после чего их дальнейшее использование в сети ограничивается. Проверить подлинность IMEI-кода мобильного устройства пользователи могут на портале mygov.

Необходимо отметить, что в соответствии с «Правилами регистрации мобильных устройств», утверждёнными решением Кабинета Министров, IMEI-коды мобильных устройств, ввезённых в Азербайджан из-за рубежа, подлежат обязательной регистрации в течение 30 дней для их дальнейшего использования в телекоммуникационной сети.

