Apple tarixinin ən uğurlu rübünü açıqladı — ekosistemdə 2,5 milyard aktiv cihaz

Apple öz tarixində ən uğurlu maliyyə rübü barədə hesabat verib və eyni zamanda ekosistem üçün əsas göstəricilərdən birini yeniləyib. Şirkətin məlumatına görə, hazırda dünyada 2,5 milyarddan çox aktiv Apple cihazı istifadə olunur — iPhone, Mac, iPad, Apple Watch və aksessuarlar daxil olmaqla.
Müqayisə üçün:
-
2025-ci ilin yanvarında bu rəqəm 2,35 milyard,
-
bir il əvvəl isə 2,2 milyard idi.
Yəni aktiv cihaz bazası cəmi bir ildə 150 milyon artıb. Bu artım tempi artıq bir neçə ildir sabit qalır və Apple üçün olduqca strateji əhəmiyyət daşıyır — çünki bu, şirkətə servislər, abunəliklər və proqram ekosistemi üzərindən stabil gəlir axını formalaşdırmağa imkan verir.
Maliyyə göstəriciləri də bu dinamikanı tam təsdiqləyir.
Apple-ın 2026 maliyyə ilinin birinci rübündə (27 dekabr 2025-də başa çatıb):
-
Gəlir: 143,7 milyard dollar (+16% illik artım)
-
Xalis mənfəət: 42,09 milyard dollar
Təkcə iPhone satışları şirkətə 85,27 milyard dollar qazandırıb — bu isə iPhone tarixində ən yüksək rüblük göstəricidir.
Apple-ın baş direktoru Tim Kuk iPhone-a olan tələbatı “heyrətamiz” adlandırıb və rekord göstəricilərin bütün regionlarda qeydə alındığını vurğulayıb. Eyni zamanda xidmətlər bölməsi də maksimum həddə çatıb — 30,01 milyard dollar gəlir. Bu da bir daha göstərir ki, Apple artıq təkcə cihaz satışlarından deyil, ekosistem iqtisadiyyatından sistemli şəkildə qazanır.
Şirkət yaxın bir il ərzində 20-dən çox yeni məhsulun təqdimatını planlaşdırır ki, bu da aktiv cihaz sayının daha da artmasına səbəb ola bilər.