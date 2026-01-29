Apple ofis tətbiqlərinə abunəliklə aktivləşən ödənişli funksiyalar əlavə etdi

Apple iWork paketini yeniləyib və onun tərkibinə daxil olan Keynote, Numbers və Pages tətbiqləri bir sıra yeni imkanlar əldə edib. Lakin məlum olub ki, bu yeniliklərin bir hissəsi artıq ödənişlidir və onlardan istifadə etmək üçün istifadəçilər Apple Creator Studio abunəliyini rəsmiləşdirməlidirlər.
Apple Creator Studio abunəliyi istifadəçilərə Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor və MainStage kimi peşəkar proqramlara çıxış imkanı verir. Bundan əlavə, abunə çərçivəsində Pixelmator Pro, Numbers, Pages və Keynote üçün İİ-funksiyalar və premium məzmun da təqdim olunur. Abunəliyin qiyməti aylıq 12,99 dollar, illik isə 129 dollar təşkil edir.
Keynote, Numbers və Pages üçün yeni funksiyalar sırasına eksklüziv tema kolleksiyası, Content Hub-da əlavə məzmun, sənədin daxilində şəkil və qrafiklərin generasiyası, mövcud təsvirlərin Super Resolution texnologiyası ilə daha dəqiq və detallı hala gətirilməsi və digər yeniliklər daxildir.
Mac kompüterlərində mövcud olan Keynote, Numbers və Pages tətbiqləri 14.5 versiyasına qədər yenilənib və bu versiyalar üçün artıq yeni funksional yeniləmələr planlaşdırılmır. Hətta pulsuz gələcək funksiyalar üçün belə istifadəçilər Apple Creator Studio paketinə daxil olan ayrıca tətbiqləri quraşdırmalı olacaqlar.