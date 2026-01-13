Anthropic запустил режим Claude Cowork для автономной работы ИИ-агента с файлами на ПК

Компания Anthropic, основанная бывшими сотрудниками OpenAI, представила Claude Cowork — новую функцию для ИИ-агента Claude. Cowork может выполнять многие задачи, которые уже доступны в инструменте Claude Code, но в более удобной форме. В режиме Cowork агент получает доступ к выбранной пользователем папке на своем компьютере, после чего ИИ может читать, редактировать и создавать файлы внутри нее. «Claude Cowork может навести порядок в вашей папке загрузок, отсортировав и переименовав каждый файл, создать новую электронную таблицу со списком расходов на основе простого набора скриншотов или подготовить черновик отчета по разрозненным заметкам», — из описания функции.

Перед выполнением поставленной задачи Claude составит план действий и будет периодически информировать пользователя о ходе его выполнения. Ждать исполнения предыдущей задачи не нужно: можно ставить задачи в очередь и позволять агенту выполнять их параллельно.

Anthropic предупреждает о потенциальных рисках, связанных с использованием ИИ-агентов. Например, при недостаточно четких инструкциях Claude может удалить локальные файлы или совершить другие потенциально неприемлемые действия. Кроме того, компания отметила угрозу атак prompt injection, при которых злоумышленники могут внедрить вредоносный текст на веб-страницах, на которые ссылается модель, заставив ее раскрыть личные данные или выполнить вредоносные команды.

На данное время функция доступна через приложение Claude для macOS и только для подписчиков тарифного плана Anthropic Claude, стоимость которого составляет от $100 до $200 в месяц, в зависимости от режима использования. Остальным пользователям предлагают зарегистрироваться в списке ожидания.