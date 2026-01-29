Android smartfon oğurluğuna qarşı yeni qoruma funksiyaları əldə edib

Google Android əməliyyat sistemində Theft Protection təhlükəsizlik paketini yeniləyib. Android 16 ilə birlikdə təqdim edilən yeni funksiyalar oğurlanmış smartfona çıxışı xeyli çətinləşdirir, uzaqdan bloklama imkanlarını genişləndirir və cihazın sındırılmasına qarşı əlavə maneələr yaradır.
Əsas yeniliklərdən biri geolokasiya ilə bağlıdır. Əgər sistem smartfonun qeyri-adi və ya şübhəli məkanda olduğunu müəyyən edərsə, biometrik təsdiq tələbi yalnız sistem parametrlərinə deyil, həm də bəzi üçüncü tərəf tətbiqlərinə şamil ediləcək. Bu siyahıya bank tətbiqləri, parol menecerləri və digər həssas proqramlar daxil ola bilər.
Android 15 və daha yeni versiyalarda əlavə qoruma mexanizmi də aktiv edilib: parol bir neçə dəfə səhv daxil edilərsə, ekran avtomatik kilidlənir. Parametrlərdə ayrıca açar vasitəsilə bu funksiyanı idarə etmək mümkündür. Eyni zamanda, giriş cəhdləri arasındakı vaxt intervalı artırılıb — bu da brute-force hücumlarının qarşısını almağa yönəlib.
Google həmçinin Android 10 və daha yeni versiyalar üçün uzaqdan bərpa və bloklama alətlərini yeniləyib. İndi istifadəçi uzaqdan kilidləmə zamanı nəzarət sualı əlavə edə bilər. Bu da o deməkdir ki, parolu bilən şəxs belə əlavə təsdiq olmadan cihazı idarə edə bilməyəcək.
Şirkət bildirir ki, bütün bu yeniliklər mərhələli şəkildə və regiondan asılı olaraq istifadəçilərə təqdim olunacaq.