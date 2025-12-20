spot_img
21 декабря, 2025
spot_img
ДомойТехнологииXiaomi tədqiqat və inkişaf xərclərini iki dəfə artırır

Xiaomi tədqiqat və inkişaf xərclərini iki dəfə artırır

Xiaomi şirkəti tədqiqat və inkişaf (R&D) sahəsinə yatırımlarını kəskin şəkildə artırmaq niyyətində olduğunu açıqlayıb. Bu barədə 17 dekabr tarixində keçirilən Human Car Home Ecosystem Partner Conference tədbirində şirkətin hazırkı prezidenti Lu Veybin məlumat verib.

Mövcud məlumatlara əsasən, 2025-ci ildə Xiaomi-nin tədqiqat və inkişaf xərcləri 4,5–4,7 milyard dollar təşkil edib. 2026-cı ildə isə bu məbləğin təxminən 5,7 milyard dollara çatacağı gözlənilir. Ümumilikdə şirkət növbəti 5 il ərzində R&D sahəsinə 28,4 milyard dollar investisiya qoymağı planlaşdırır.

Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2021–2025-ci illər arasında bu məqsədlə 14,9 milyard dollar xərclənmişdi. Bu isə o deməkdir ki, növbəti beşillik dövrdə investisiyalar iki dəfə artacaq. Artan maliyyələşmə artıq konkret nəticələr verməyə başlayıb. Belə ki, Xiaomi smartfonlar, ağıllı ev sistemləri və avtomobillər üçün nəzərdə tutulmuş öz süni intellekt modeli — MiMo-nu təqdim edib.

Bununla yanaşı, şirkət öz çiplərinin hazırlanması istiqamətini də aktiv şəkildə inkişaf etdirir. Xring layihəsinə indiyədək 1,9 milyard dollardan çox vəsait yatırılıb, prosessorların hazırlanması üzərində isə 2500-dən artıq mühəndis çalışır. 2025-ci ilin üçüncü rübünün yekunlarına əsasən, investisiya sektorunda çalışan əməkdaşların sayı 24 871 nəfərə çatıb ki, bu da Xiaomi tarixində rekord göstəricidir.

Предыдущая статья
Epic Games Store в течении суток бесплатно отдает экшен-симулятор свиданий Eternights
Следующая статья
BYD flaqman elektromobilləri Seal 08 və Sealion 08-i anons etdi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,835ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»