Xiaomi-nin baş direktoru zavodlarda insanları robotlarla əvəz etmək istəyir

Çin hökuməti hələ ehtiyatlı davranır və insanabənzər robotların istehsalatda istifadəsini yeni bir “balon” kimi görür, amma Xiaomi-nin baş direktoru Léi Czün sənayiyə sərmayə qoymağı təşviq edir və bazarın böyüyəcəyini proqnozlaşdırır.
Onun sözlərinə görə, beş il ərzində Xiaomi öz zavodlarında robotların kütləvi tətbiqinə başlayacaq. Zamanla robotlar əvvəl insanlar tərəfindən görülən işləri yerinə yetirəcək. Məsələn, Xiaomi-nin elektrik avtomobilləri zavodunda iri tökmə hissələrin yoxlanması — əgər insan işçi bunu uzun müddət görür və səhv edə bilərsə, rentgen sistemi, maşın görmə modeli və süni intellekt ilə işləyən robot 10 dəfə sürətli və 5 dəfə daha dəqiq olur.
Belə tətbiqlər daha çox olacaq. Léi Czün inanır ki, müxtəlif şirkətlər istehsalatın modernləşdirilməsi üçün birləşməlidir, çünki tək başına belə konveyerləri qurmaq mümkün deyil. Gələcəkdə bu yeni bazar trilyon yuan (140 mlrd dollar) həcmində ola bilər.
Beləliklə, insan əməyinin ucuz olduğu zavodlar, pioner robot texnologiyalarının tətbiqi ilə daha baha, amma sürətli, dəqiq və insan ehtiyaclarının yaratdığı problemlərsiz işçi qüvvəsinə keçə bilər. Nəticədə uzunmüddətli perspektivdə daha çox gəlir əldə etmək mümkündür.