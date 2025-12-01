spot_img
2 декабря, 2025
Вышли LLM-модели DeepSeek-V3.2 и DeepSeek-V3.2-Speciale

DeepSeek

Китайская компания DeepSeek объявила о выпуске двух больших языковых открытых моделей (LLM) — DeepSeek-V3.2 и DeepSeek-V3.2-Speciale. Модели позиционируются как системы нового поколения, оптимизированные под работу агентов.

DeepSeek-V3.2

Разработчики называют V3.2 сравнивают по скорости отклика и качеству ответов с GPT-5. V3.2-Speciale отличается «передовыми» способностями к рассуждению, модель ориентирована на агентные задачи, предполагающие долгие цепочки действий, планирование и решение задач в формате пошагового поиска. По бенчмаркам V3.2-Speciale — на уровне Gemini 3.0 Pro. Модель показывает лучшие результаты на математических олимпиадах и соревновательных AI-бенчмарках (IMO, CMO, ICPC).

V3.2 уже доступна в чате DeepSeek, на сайте и через API. Версия Speciale пока работает только по API через временный endpoint — до 15 декабря 2025 года. Код и вес обеих моделей выложили на Hugging Face.

