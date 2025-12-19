spot_img
19 декабря, 2025
Tesla avtomobillərinə Starlink peyk antenlərini inteqrasiya etməyi planlaşdırır

Tesla avtomobillərində peyk rabitəsini növbəti səviyyəyə çıxarmağa hazırlaşır. Şirkət yeni patent müraciəti təqdim edib və sənədlərə əsasən, gələcəkdə Tesla elektromobilləri birbaşa SpaceX-in Starlink peyk şəbəkəsinə qoşula biləcək. Üstəlik, bu zaman avtomobilin üzərində heç bir xarici antenna görünməyəcək — bütün sistem kuzovun içinə gizlədiləcək.

Patentin adı “Elektron modulların birləşdirilməsi üçün radio-tezlik keçirmə qabiliyyətinə malik avtomobil dam konstruksiyası” kimi qeyd olunub. Texnologiyanın əsas ideyası metal damdan imtina edərək radio siqnalları ötürə bilən xüsusi materiallardan istifadə etməkdir. Sənəddə polikarbonat, ABS və ASA plastikləri kimi RF-keçirici polimerlərdən bəhs olunur.

Bu yanaşma Tesla sahiblərinə mobil şəbəkənin olmadığı yerlərdə avtomatik olaraq peyk bağlantısına keçməyə imkan verə bilər. Nəticədə internetə çıxış, naviqasiya və autopilot funksiyaları hətta tam ucqar ərazilərdə belə stabil işləyəcək.

Layihənin nə vaxt reallaşacağı və bu texnologiyanın avtomobillərin qiymətinə necə təsir edəcəyi hələ açıqlanmayıb. Lakin patent göstərir ki, Tesla gələcəkdə avtomobili sadəcə nəqliyyat vasitəsi yox, hər yerdə əlaqədə qalan “ağıllı platforma”ya çevirmək niyyətindədir.

